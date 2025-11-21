Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час читать дальше
позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Просто незабываемые впечатления от поездки, русскоговорящего гида Аси, прекрасного нового комфортабельного автомобиля! Ханчжоу- это правда рай! А чтобы прочувствовать - отпраляйтесь на эту и другие экскурсии с такими прекрасными организаторами!
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — читать дальше
ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам) Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило. Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но читать дальше
и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.
Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.
Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город читать дальше
поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.
Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу читать дальше
не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.
Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.
Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!
Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места, читать дальше
о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)
Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин - читать дальше
традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.
Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше читать дальше
мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели. Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!
Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового читать дальше
для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по чайным плантациям. Трансфер был более чем комфортабельным. В конце экскурсии наш гид проводила нас до железнодорожного вокзала. Варвара - прекрасный гид, рекомендуем всем посетить ее экскурсии, очень рады были с ней познакомиться). Спасибо за прекрасный день, Варя!
