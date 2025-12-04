Экскурсии в Ханчжоу весной

Найдено 4 экскурсии в категории «Весенние» в Ханчжоу на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
«во время активного роста чайных кустов (с конца марта по сентябрь) за дополнительную плату вы сможете присоединиться к сбору чайных листочков и забрать с собой прямо при вас обжаренный чай»
12 апр в 09:30
13 апр в 09:30
от $200 за всё до 8 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«С 20 ноября по 20 марта, в июне, августе, а также на выходных и в праздники по умолчанию мы предлагаем прогулку на катере по озеру Сиху»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
$389 за всё до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
«С 20 ноября по 20 марта, в июне, августе, а также на выходных и в праздники по умолчанию мы предлагаем прогулку на катере по озеру Сиху»
Завтра в 08:00
15 апр в 08:00
$399 за всё до 5 чел.
Сакура и весенние сады Ханчжоу
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Сакура и весенние сады Ханчжоу
Начало: Ханчжоу
«Ханчжоу весной — это город-романс»
$418 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 декабря 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня,
    очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
    Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍

    Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход!Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход!Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход!Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход!Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход!
  • G
    Gayka
    19 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
    Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
    Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробоватьСпасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать
  • А
    Анна
    6 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
    Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание
    в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси!
    Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.

    Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсииБольшое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии
  • Н
    Наталия
    3 ноября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
  • У
    Ульяна
    28 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
    Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
    Китай в моем сердце навсегда!!!
    Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина наВеликолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
    Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих
    девушек. Татьяна и Руфина.
    С самого начала Татьяна оперативно и подробно отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
    Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
    Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.

    Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и РуфинаЯ бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и РуфинаЯ бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и РуфинаЯ бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и РуфинаЯ бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В апреле 2026 мы рекомендуем заказать 4 популярных экскурсии из 4:
  1. Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая;
  2. Ханчжоу - китайский рай на земле;
  3. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям;
  4. Сакура и весенние сады Ханчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в апреле 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Весенние" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 418. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Весенние», 39 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь