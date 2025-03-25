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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:30
29 мар в 09:30
$389
$409 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
29 мар в 08:00
31 мар в 12:00
$240 за всё до 3 чел.
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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
$389
$409 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 марта 2025Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше
- ИИрина17 марта 2025Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового
- ДДжуман19 января 2025Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
- LLyazzat24 декабря 2024С нами была гид Ася. Все очень понравилось, Ася такая искренняя и веселая. Спасибо большое ❤️
- ТТатьяна21 ноября 2024Экскурсия понравилась. Гид Лариса пошла навстречу нашим пожеланиям и внесла несколько изменений в программу. Также посоветовала отличный ресторан со вкусной едой. Можем рекомендовать ее и нашего водителя другим путешественникам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «На весь день»
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