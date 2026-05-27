Немногие знают, что Ханчжоу когда-то, во времена династии Южная Сун, был столицей Китая.
И одним из самых развитых городов мира! На этой прогулке вы окажетесь в его историческом сердце — среди старинных улиц, рынков и ремесленных лавок — и увидите, как прошлое и современность здесь живут рядом.
И одним из самых развитых городов мира! На этой прогулке вы окажетесь в его историческом сердце — среди старинных улиц, рынков и ремесленных лавок — и увидите, как прошлое и современность здесь живут рядом.
Описание экскурсии
Главная пешеходная улица
Мы пройдём по оживлённому центру города, и вы почувствуете его ритм — с уличной едой, ярмарками и витринами.
Императорская улица
Окажемся на главной улице времён династии Южная Сун, где вы узнаете больше об эпохе.
Старый и новый Ханчжоу
Понаблюдаем, как древняя культура переплетается с современной жизнью мегаполиса.
Атмосфера города
Заглянем в ремесленные лавки, пройдём мимо ароматного стрит-фуда и обсудим, чем живёт Ханчжоу сегодня.
Традиционная медицина
Зайдём в одну из старейших клиник китайской медицины.
Организационные детали
- Маршрут подходит как для дневного, так и для вечернего времени (вечером включается подсветка, но больше людей)
- С вами будет гид из нашей команды
В маршрут можно добавить
- Прогулку к озеру Сиху через парк и далее в современный квартал (1–1,5 ч)
- Посещение резиденции предпринимателя 19 века (1–1,5 ч, вход — 20 юаней, или $3, с чел.)
- Или другие локации Ханчжоу — чайные плантации, храмы (детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 94 туристов
Мы организаторы ярких путешествий в Китае. Предлагаем посетить места не «для галочки», а так, чтобы вы получили уникальный культурный опыт и прожили настоящее приключение, которое точно запомнится!
Входит в следующие категории Ханчжоу
Похожие экскурсии на «Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу»
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$389 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
от $200 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 5 чел.
от $130 за человека