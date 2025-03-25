Увидеть самое главное в Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Ханчжоу на русском языке, цены от $240, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
8 часов
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:30
29 мар в 09:30
$389$409 за всё до 5 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
29 мар в 08:00
31 мар в 12:00
$240 за всё до 3 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Завтра в 08:00
3 апр в 08:00
$389$409 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 марта 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Провели вместе с Варварой целый день, гуляя по прекрасному Ханчжоу. Пожалела, что базой для отпуска выбрали Шанхай, здесь гораздо больше
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    мест и для неспешных прогулок по паркам и для знакомства с историей Китая. Варвара замечательный гид, очень хорошо владеет информацией, рассказывает интересно и содержательно - и об объектах посещения и о жизни в Китае. Чутко реагировала на наши пожелания по маршруту и таймингу, все перемещения очень хорошо организованы. Прогулка с гидом была самым правильным решением - мы не потеряли время в очередях, правильно распределили время и посмотрели именно то, что хотели. Была бы очень рада побывать на ее экскурсиях еще раз!

  • И
    Ирина
    17 марта 2025
    Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
    Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много интересного, узнали много нового
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    для себя, загадали желание), побывали на чайной церемонии, погуляли по чайным плантациям. Трансфер был более чем комфортабельным. В конце экскурсии наш гид проводила нас до железнодорожного вокзала. Варвара - прекрасный гид, рекомендуем всем посетить ее экскурсии, очень рады были с ней познакомиться). Спасибо за прекрасный день, Варя!

    Экскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали многоЭкскурсия нам очень понравилась. Маршрут весь продуман до мелочей. Увидели Ханчжоу с высоты пагоды, услышали много
  • Д
    Джуман
    19 января 2025
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Спасибо большое Хочу выразитт огромную благодарность всей вашей команде Гид в Ханчжоу была просто замечательна Я сам не ходил на экскурсию,
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    но моя семья вынесла от этой экскурсии и от общения с девушкой гидом самые лучшие впечатления Эта девушка оказывается работает учителем и свою экскурсию провела очень интересно доя наших детей прдростков Кроме экскурсии она проявила заботу о нашем отьезде в аэропорт и договорилась с водителем о раннем отьезде, хотя это не входило в ее обязанности Вообщем, спасибо огромное Всем вам большое спасибо, особенно вам Женя, вы очень хороший человек и именно о таких как вы, иностранцы судят о китайцах и именно поэтому такое уважение к вашей стране и к вашему народу От всей души благодарю и всем рекомендую Семья Тулюбек из Алматы

  • L
    Lyazzat
    24 декабря 2024
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    С нами была гид Ася. Все очень понравилось, Ася такая искренняя и веселая. Спасибо большое ❤️
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2024
    Ханчжоу - китайский рай на земле
    Экскурсия понравилась. Гид Лариса пошла навстречу нашим пожеланиям и внесла несколько изменений в программу. Также посоветовала отличный ресторан со вкусной едой. Можем рекомендовать ее и нашего водителя другим путешественникам.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Самое главное»

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  1. Ханчжоу - китайский рай на земле
  2. Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
  3. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в марте 2025
Сейчас в Ханчжоу в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 389 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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