Пешие экскурсии-прогулки в Ханчжоу с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ханчжоу на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
27 апр в 09:30
28 апр в 12:30
от $200 за всё до 8 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Погрузиться в атмосферу бывшей столицы и увидеть Китай вне стереотипов
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от $130 за всё до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Начало: Встречаемся в чайной деревне
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Анастасия
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Это был наш седьмой день в Китае. В основном везде все это формат развлечения. А хотелось атмосферы. И вот оно. Формат данной экскурсии - это приключение/погружение в атмосферу чая, плантации
и китайской культуры пития чая. Все детали были великолепны: сам дом, закуски, подача, костюмы. Нам ещё удалось в полном обмундировании чай свой на собирать, который нам и отдали. Ну и отдельно отношение самой ведущей Руфины. Это чуткое и внимательное отношение к нам. Мы доставили много хлопот, а нам везде помогли. Ну и я как фотограф успела чуть поснимать. В общем, это редкий душевный и глубокий формат погружения в культуру. Побольше бы таких форматов.

О
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня, очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍
G
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
А
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать
чай, но и порисовать на чайной пенке, почувствовать сказочную атмосферу и посетить чайную церемонию. Руфина прекрасно всё переводила. Большое спасибо Вам! И отдельное спасибо, что помогли нам с такси!
Приехали домой, попробовали собранный на плантации чай. Он просто великолепный. Такого чая мы никогда не пробовали. Обязательно если будем в Ваших краях, приедем ещё. С большим уважением, Анна, Юля и Мария.

Н
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
У
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
Ю
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина.
С самого начала Татьяна оперативно и подробно
отвечала на возникающие вопросы, а после бронирования тура выслала максимально подробные и понятные инструкции как добраться до места и была всегда на связи по всем вопросам.
Отдельно хочу поблагодарить ещё раз гида Руфину, которая сделала посещение чайного дома комфортным, интересным и познавательным. Руфина - прекрасный, культурный рассказчик, делится знаниями о чае, культуре чаепития и особенностях жизни в Китае. Я открыла для себя много нового сегодня. Мне было очень приятно в компании Руфины быть на чайной церемонии и разговаривать о разном, не чувствуя никакого дискомфорта.
Хочется отметить, что все активности в туре проходят в комфортном темпе, нет спешки, гонки, все внимание с туристом.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая;
  2. Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу;
  3. Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая.
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в апреле 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
