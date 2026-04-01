Индивидуальная
до 8 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
27 апр в 09:30
28 апр в 12:30
от $200 за всё до 8 чел.
Сердце Ханчжоу: прогулка по историческому кварталу
Погрузиться в атмосферу бывшей столицы и увидеть Китай вне стереотипов
27 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от $130 за всё до 8 чел.
Начало: Встречаемся в чайной деревне
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Это был наш седьмой день в Китае. В основном везде все это формат развлечения. А хотелось атмосферы. И вот оно. Формат данной экскурсии - это приключение/погружение в атмосферу чая, плантации
О
Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня, очень познавательная чайная церемония, я узнала много нового, хотя в китайских чаях разбиралась до этого.
Отдельное спасибо за шикарные фото и видео 😍
G
Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
А
Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание в Китае. Такое умиротворение. Очень интересно было не только собирать
Н
Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
У
Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
Ю
Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих девушек. Татьяна и Руфина.
С самого начала Татьяна оперативно и подробно
На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.
Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ханчжоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в апреле 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
