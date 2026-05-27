Харбин — город, где русская архитектура, православные храмы и китайская культура живут рядом и дополняют друг друга. За один день вы увидите ключевые места, почувствуете атмосферу «восточной Москвы» и разберётесь, как здесь появилась и сохранилась русская традиция. Маршрут выстроен без спешки: с остановками, фотографиями и временем на прогулки.

Свято-Софийский собор

Главный символ русского Харбина и один из крупнейших православных храмов в Китае. Вы рассмотрите неовизантийскую архитектуру и поймёте, как город приобрёл знакомые русскому взгляду черты.

Центральная улица

Пешеходная артерия с европейскими фасадами, брусчаткой и атмосферой старого города. Вы увидите:

дома в стиле модерн и барокко

магазины с русскими товарами

кофейни и рестораны с привычной кухней

Храм Блаженного Рая (Цзилэсы)

Крупный буддийский монастырь с классической китайской планировкой. Вы откроете другой культурный слой Харбина и поймёте, как в городе сосуществуют разные традиции.

Драконова башня (Лунта)

Современный символ города и одна из самых высоких телебашен региона. С обзорной площадки открывается панорама Харбина — от исторических кварталов до новых районов.

По желанию: дополнительные локации

Остров Солнца — зелёный парк на реке Сунхуацзян: летом — прогулки и озёра, зимой — снежные развлечения

Волжская усадьба — тематический парк с копиями русских архитектурных памятников

Мир льда и снега (зимой) — масштабный парк ледяных скульптур с вечерней подсветкой

