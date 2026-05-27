Харбин — город, где русская архитектура, православные храмы и китайская культура живут рядом и дополняют друг друга.
За один день вы увидите ключевые места, почувствуете атмосферу «восточной Москвы» и разберётесь, как здесь появилась и сохранилась русская традиция. Маршрут выстроен без спешки: с остановками, фотографиями и временем на прогулки.
Описание экскурсии
Свято-Софийский собор
Главный символ русского Харбина и один из крупнейших православных храмов в Китае. Вы рассмотрите неовизантийскую архитектуру и поймёте, как город приобрёл знакомые русскому взгляду черты.
Центральная улица
Пешеходная артерия с европейскими фасадами, брусчаткой и атмосферой старого города. Вы увидите:
- дома в стиле модерн и барокко
- магазины с русскими товарами
- кофейни и рестораны с привычной кухней
Храм Блаженного Рая (Цзилэсы)
Крупный буддийский монастырь с классической китайской планировкой. Вы откроете другой культурный слой Харбина и поймёте, как в городе сосуществуют разные традиции.
Драконова башня (Лунта)
Современный символ города и одна из самых высоких телебашен региона. С обзорной площадки открывается панорама Харбина — от исторических кварталов до новых районов.
По желанию: дополнительные локации
- Остров Солнца — зелёный парк на реке Сунхуацзян: летом — прогулки и озёра, зимой — снежные развлечения
- Волжская усадьба — тематический парк с копиями русских архитектурных памятников
- Мир льда и снега (зимой) — масштабный парк ледяных скульптур с вечерней подсветкой
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле. Детские кресла — по запросу
- Цена указана за одиночного путешественника. Если вы путешествуете семьёй или компанией, предусмотрены скидки
- Входные билеты оплачиваются отдельно:
— Софийский собор (внутри) — около 20 юаней
— Драконова башня — 120–180 юаней
— Остров Солнца — от 30 юаней
— Волжская усадьба — около 100 юаней
— Мир льда и снега — от 328 юаней
- Запланирована остановка на кофе на Центральной улице. Обед не включён — гид подскажет, где попробовать русскую или китайскую кухню
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания в Харбине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Харбине
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей,
