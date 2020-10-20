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Как добраться до Саньи на самолёте

В Санье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sanya Phoenix International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Саньи

  1. Санья SYX
    Sanya Phoenix International Airport

Самые дешёвые билеты в Санью из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇨🇳Гуйлини4 4721ч 40м
14.10.2020из 🇨🇳Наньчана5 8712ч 5м
20.10.2020из 🇨🇳Яньчэн5 9173ч 30м
21.10.2020из 🇨🇳Шанхая6 0893ч 15м
10.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу6 6633ч 20м
20.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу7 2446ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇳Нанкина7 5352ч 50м
21.11.2020из 🇨🇳Цзинина8 1423ч 20м
20.10.2020из 🇨🇳Уси8 1423ч 10м
20.10.2020из 🇨🇳Сиани8 1873ч 5м
09.11.2020из 🇨🇳Наньнина8 2071ч 25м
16.10.2020из 🇨🇳Чэнду8 3392ч 50м
17.10.2020из 🇨🇳Чанчуни8 69728ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Пекина8 9354ч 5м
21.11.2020из 🇨🇳Шэньчжэни9 1931ч 35м
17.10.2020из 🇨🇳Цзинани9 71010ч 55м (⇵1)
10.11.2020из 🇨🇳Хуайхуы9 7627ч 10м (⇵1)
17.11.2020из 🇨🇳Сямыни10 28621ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇨🇳Цюаньчжоу10 79811ч 45м (⇵1)
12.11.2020из 🇨🇳Вэньчжоу11 1122ч 50м
18.10.2020из 🇨🇳Харбина11 14150ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇳Шэньяна11 35314ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇳Тяньцзини12 0833ч 55м
10.11.2020из 🇨🇳Ибини12 45821ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇳Сюйчжоу12 60651ч 50м (⇵2)
18.12.2020из 🇨🇳Шицзячжуана12 9343ч 55м
26.10.2020из 🇨🇳Иу14 37517ч 25м (⇵1)
05.11.2020из 🇹🇼Тайбэй16 03421ч 50м (⇵1)
27.01.2021из 🇨🇳Чунцина16 89011ч 50м (⇵1)
17.02.2021из 🇨🇳Гуанчжоу17 8971ч 35м
09.11.2020из Гонконга22 83112ч 35м (⇵1)
06.12.2020из Сеула28 93425ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Новосибирска29 70236ч 34м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Москвы31 24347ч 40м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Екатеринбурга41 56149ч 20м (⇵2)
02.03.2021из 🇰🇿Алматы44 36536ч 45м (⇵2)
30.09.2021из 🇺🇦Киева44 44519ч 20м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Хабаровска47 08430ч 15м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга47 75017ч 10м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Норильска51 56422ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула51 79236ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Владивостока57 95248ч (⇵2)
30.11.2020из 🇦🇪Дубая70 78537ч 40м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇦Львова82 39544ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)88 93028ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇺🇿Ташкента102 24535ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇧🇾Минска155 36354ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Саньи