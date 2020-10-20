Как добраться до Саньи на самолёте
В Санье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sanya Phoenix International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Саньи
- Санья SYXSanya Phoenix International Airport
Самые дешёвые билеты в Санью из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|4 472
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|5 871
|2ч 5м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Яньчэн
|5 917
|3ч 30м
|21.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|6 089
|3ч 15м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|6 663
|3ч 20м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|7 244
|6ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|7 535
|2ч 50м
|21.11.2020
|из 🇨🇳Цзинина
|8 142
|3ч 20м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Уси
|8 142
|3ч 10м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Сиани
|8 187
|3ч 5м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|8 207
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|8 339
|2ч 50м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Чанчуни
|8 697
|28ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|8 935
|4ч 5м
|21.11.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|9 193
|1ч 35м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Цзинани
|9 710
|10ч 55м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇳Хуайхуы
|9 762
|7ч 10м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|10 286
|21ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇨🇳Цюаньчжоу
|10 798
|11ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Вэньчжоу
|11 112
|2ч 50м
|18.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|11 141
|50ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|11 353
|14ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|12 083
|3ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ибини
|12 458
|21ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Сюйчжоу
|12 606
|51ч 50м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|12 934
|3ч 55м
|26.10.2020
|из 🇨🇳Иу
|14 375
|17ч 25м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|16 034
|21ч 50м (⇵1)
|27.01.2021
|из 🇨🇳Чунцина
|16 890
|11ч 50м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|17 897
|1ч 35м
|09.11.2020
|из Гонконга
|22 831
|12ч 35м (⇵1)
|06.12.2020
|из Сеула
|28 934
|25ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|29 702
|36ч 34м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|31 243
|47ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|41 561
|49ч 20м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇰🇿Алматы
|44 365
|36ч 45м (⇵2)
|30.09.2021
|из 🇺🇦Киева
|44 445
|19ч 20м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|47 084
|30ч 15м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|47 750
|17ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Норильска
|51 564
|22ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|51 792
|36ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|57 952
|48ч (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|70 785
|37ч 40м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|82 395
|44ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|88 930
|28ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|102 245
|35ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|155 363
|54ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Саньи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саньи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Шанхай
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