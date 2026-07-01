Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Куньмине на русском языке, цены от €550. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Куньмин - первое знакомство Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: В холле отеля «Вы увидите его визитные карточки: старинный буддийский храм Юаньтун и сказочно красивый парк Цуйху» от €550 за всё до 5 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай Увидеть чудеса природы, прикоснуться к культуре 26 народов и расписать холщовую сумку своими руками Начало: По месту вашего проживания «Затем окажетесь в этнографическом парке с бамбуковыми домами» от $595 за всё до 2 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота Увидеть главное в многоликой провинции Юньнани «В культурном парке представлен быт и традиции 26 этногрупп» от $555 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Куньмина

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