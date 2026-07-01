Индивидуальная
до 5 чел.
Куньмин - первое знакомство
Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: В холле отеля
«Вы увидите его визитные карточки: старинный буддийский храм Юаньтун и сказочно красивый парк Цуйху»
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7 июл в 08:00
от €550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
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Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай
Увидеть чудеса природы, прикоснуться к культуре 26 народов и расписать холщовую сумку своими руками
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«Затем окажетесь в этнографическом парке с бамбуковыми домами»
6 июл в 08:30
7 июл в 08:30
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Индивидуальная
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Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
Увидеть главное в многоликой провинции Юньнани
«В культурном парке представлен быт и традиции 26 этногрупп»
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Ответы на вопросы от путешественников по Куньмину в категории «Парки»
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