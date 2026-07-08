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Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота

Увидеть главное в многоликой провинции Юньнани
Куньмин называют воротами в Юньнань — самый многонациональный регион Китая. Вы увидите, как здесь соседствуют культуры 26 этнических меньшинств. Погрузитесь в гастрономический колорит на рынке фермеров. Оцените вид с набережной озера Дяньчи и подниметесь над ним по канатной дороге. А также посетите даосское святилище в скалах гор Западных холмов.
Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота

Описание экскурсии

Рынок фермеров Дагуань (1 час). Традиционный рынок, на котором можно найти всё: от домашних солений до уличных закусок вроде острого тофу и рисовой лапши.

Этническая деревня Юньнани (2 часа). В культурном парке представлен быт и традиции 26 этногрупп. Вы увидите традиционные жилища, например, дом из бамбука на сваях народа дай. Понаблюдаете за чайной церемонией народа бай или присоединитесь к танцу народа лису.

Дамба Хайгэн на берегу озера Дяньчи (1 час). Вы прогуляетесь по набережной с потрясающими видами на озеро Дяньчи и силуэт горы Спящей Красавицы. Зимой сюда прилетают стаи красноклювых чаек из Сибири.

Канатная дорога Дяньчи (1 час). Вы подниметесь над озером Дяньчи в кабине канатной дороги и посмотрите на панораму воды, города и Западных холмов.

Смотровая зона Драконьих ворот (2 часа). Даосское святилище высечено в скалах гор Западных холмов Сишань. Считается, что восхождение к Драконьим воротам приносит удачу и долголетие — к ним мы и проведем вас.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на такси или частном авто, все входные билеты, местная закуска и напиток
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Куньмине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 666 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

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