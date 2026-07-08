Куньмин: местный рынок, этническая деревня и Драконьи ворота
Увидеть главное в многоликой провинции Юньнани
Куньмин называют воротами в Юньнань — самый многонациональный регион Китая. Вы увидите, как здесь соседствуют культуры 26 этнических меньшинств. Погрузитесь в гастрономический колорит на рынке фермеров. Оцените вид с набережной озера Дяньчи и подниметесь над ним по канатной дороге. А также посетите даосское святилище в скалах гор Западных холмов.
Описание экскурсии
Рынок фермеров Дагуань (1 час). Традиционный рынок, на котором можно найти всё: от домашних солений до уличных закусок вроде острого тофу и рисовой лапши.
Этническая деревня Юньнани (2 часа). В культурном парке представлен быт и традиции 26 этногрупп. Вы увидите традиционные жилища, например, дом из бамбука на сваях народа дай. Понаблюдаете за чайной церемонией народа бай или присоединитесь к танцу народа лису.
Дамба Хайгэн на берегу озера Дяньчи (1 час). Вы прогуляетесь по набережной с потрясающими видами на озеро Дяньчи и силуэт горы Спящей Красавицы. Зимой сюда прилетают стаи красноклювых чаек из Сибири.
Канатная дорога Дяньчи (1 час). Вы подниметесь над озером Дяньчи в кабине канатной дороги и посмотрите на панораму воды, города и Западных холмов.
Смотровая зона Драконьих ворот (2 часа). Даосское святилище высечено в скалах гор Западных холмов Сишань. Считается, что восхождение к Драконьим воротам приносит удачу и долголетие — к ним мы и проведем вас.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на такси или частном авто, все входные билеты, местная закуска и напиток
Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Куньмине
Организатор данного мероприятия
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Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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