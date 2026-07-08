Куньмин называют воротами в Юньнань — самый многонациональный регион Китая. Вы увидите, как здесь соседствуют культуры 26 этнических меньшинств. Погрузитесь в гастрономический колорит на рынке фермеров. Оцените вид с набережной озера Дяньчи и подниметесь над ним по канатной дороге. А также посетите даосское святилище в скалах гор Западных холмов.

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Описание экскурсии

Рынок фермеров Дагуань (1 час). Традиционный рынок, на котором можно найти всё: от домашних солений до уличных закусок вроде острого тофу и рисовой лапши.

Этническая деревня Юньнани (2 часа). В культурном парке представлен быт и традиции 26 этногрупп. Вы увидите традиционные жилища, например, дом из бамбука на сваях народа дай. Понаблюдаете за чайной церемонией народа бай или присоединитесь к танцу народа лису.

Дамба Хайгэн на берегу озера Дяньчи (1 час). Вы прогуляетесь по набережной с потрясающими видами на озеро Дяньчи и силуэт горы Спящей Красавицы. Зимой сюда прилетают стаи красноклювых чаек из Сибири.

Канатная дорога Дяньчи (1 час). Вы подниметесь над озером Дяньчи в кабине канатной дороги и посмотрите на панораму воды, города и Западных холмов.

Смотровая зона Драконьих ворот (2 часа). Даосское святилище высечено в скалах гор Западных холмов Сишань. Считается, что восхождение к Драконьим воротам приносит удачу и долголетие — к ним мы и проведем вас.

Организационные детали