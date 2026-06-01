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На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Куньмин - первое знакомство Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии Начало: В холле отеля «Мы посетим древний буддийский храм, живописно расположенный у подножия горы Лофэн» €550 за всё до 5 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день Панорамы озера Дяньчи, древний монастырь и прогулка по историческим кварталам Начало: В вашем отеле «Живописный район Сишань, расположенный на юго-западе Куньмина, — один из национальных природных парков провинции Юньнань» €280 за всё до 5 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 12 чел. Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай Увидеть чудеса природы, прикоснуться к культуре 26 народов и расписать холщовую сумку своими руками Начало: По месту вашего проживания «Здесь собраны подлинные копии жилищ 26 народов, которые веками населяли эти горы и долины» от $595 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Куньмина

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