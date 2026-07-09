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Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай

Увидеть чудеса природы, прикоснуться к культуре 26 народов и расписать холщовую сумку своими руками
Вы не просто посмотрите на знаменитые скалы Каменного леса — а попробуете разгадать смысл их причудливых форм. Затем окажетесь в этнографическом парке с бамбуковыми домами.

А под конец дня возьмёте в руки кисти и краски, чтобы расписать холщовую сумку в технике тай-дай — подобно местным мастерам, которые веками передают секреты узоров из поколения в поколение.
Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай
Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай
Куньмин за один день: каменный лес, этнические танцы и сувенир в технике тай-дай

Описание экскурсии

Каменный лес (объект ЮНЕСКО) — прогулка среди известняковых исполинов (3 ч)

Вы увидите знаменитый Пруд Пиков Мечей и Скалу Ашиму, услышите древние сказания о любви и верности. Маршрут ровный, подойдёт даже детям и пожилым путешественникам.

Этническая деревня Юньнани — живой музей под открытым небом (2 ч)

Здесь собраны подлинные копии жилищ 26 народов, которые веками населяли эти горы и долины. Вы зайдёте в бамбуковый дом народа дай, увидите чайную церемонию бай и при желании станцуете вместе с лису.

Мастер-класс по батику тай-дай (1 ч)

Под руководством ремесленника вы освоите базовые приёмы узелковой росписи ткани. Своими руками создадите узор на холщовой сумке — и заберёте её с собой.

Прогулка по Старой улице Куньмина (1 ч)

Здесь сохранилась архитектура начала прошлого века: резные карнизы, старые вывески, антикварные лавки. А рядом — современные галереи и кофейни. Вы сможете не спеша пройтись, сделать фотографии и почувствовать дыхание города, в котором прошлое и настоящее существуют бок о бок.

Организационные детали

  • Встретим вас в любой точке Куньмина. Для групп до 3 человек подаём такси, от 4 и более — частный автомобиль
  • В стоимость входит: входные билеты в Каменный лес и этническую деревню, мастер-класс по тай-дай с материалами, одна местная закуска и напиток в течение дня
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Куньмине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 666 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

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