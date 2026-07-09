Вы не просто посмотрите на знаменитые скалы Каменного леса — а попробуете разгадать смысл их причудливых форм. Затем окажетесь в этнографическом парке с бамбуковыми домами. А под конец дня возьмёте в руки кисти и краски, чтобы расписать холщовую сумку в технике тай-дай — подобно местным мастерам, которые веками передают секреты узоров из поколения в поколение.

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Описание экскурсии

Каменный лес (объект ЮНЕСКО) — прогулка среди известняковых исполинов (3 ч)

Вы увидите знаменитый Пруд Пиков Мечей и Скалу Ашиму, услышите древние сказания о любви и верности. Маршрут ровный, подойдёт даже детям и пожилым путешественникам.

Этническая деревня Юньнани — живой музей под открытым небом (2 ч)

Здесь собраны подлинные копии жилищ 26 народов, которые веками населяли эти горы и долины. Вы зайдёте в бамбуковый дом народа дай, увидите чайную церемонию бай и при желании станцуете вместе с лису.

Мастер-класс по батику тай-дай (1 ч)

Под руководством ремесленника вы освоите базовые приёмы узелковой росписи ткани. Своими руками создадите узор на холщовой сумке — и заберёте её с собой.

Прогулка по Старой улице Куньмина (1 ч)

Здесь сохранилась архитектура начала прошлого века: резные карнизы, старые вывески, антикварные лавки. А рядом — современные галереи и кофейни. Вы сможете не спеша пройтись, сделать фотографии и почувствовать дыхание города, в котором прошлое и настоящее существуют бок о бок.

Организационные детали