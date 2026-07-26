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Легенды монастыря Шаолинь

Путешествие из Лояна в колыбель кунг-фу
Представьте: узкие тропы, ведущие к величественным горам Суншань, звон колоколов и атмосфера, наполненная дыханием веков. Здесь, в монастыре Шаолинь, более 1500 лет рождается сила духа и искусство кунг-фу. Вы увидите древние храмы, где монахи веками совершенствовали единство тела и сознания. Пройдёте по Лесу пагод — кладбищу мастеров боевых искусств. Познакомитесь с историей Шаолиня и философией дзен.
Легенды монастыря Шаолинь
Легенды монастыря Шаолинь
Легенды монастыря Шаолинь

Описание экскурсии

  • Подъём на фуникулёре и прогулка по живописным склонам горы Суншань
  • Лес пагод
  • Знакомство с философией дзен
  • Потрясающее шоу кунг-фу от монахов

Вы услышите

  • Историю становления монастыря Шаолинь как центра боевых искусств и духовной практики
  • Легенды о монахах-воителях, которые могли одним движением поразить противника
  • Рассказ о тренировках и невероятной дисциплине, которой восхищается весь мир

Примерный тайминг:

9.00–10.30 — выезд из центра Лояна
10.30–13.30 — нахождение на территории монастыря.
13.30–15.00 — возвращение в центр города

Организационные детали

  • Едем на авто Buick или аналоге
  • Возможен трансфер из Сианя — детали в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются билеты (в том числе для гида)

  • Вход в монастырь Шаолинь — 80 юаней ($12) за чел.
  • Фуникулёр в горы туда-обратно — 100 юаней ($15) за чел.
  • По желанию: обед, передвижение на электрокаре по территории монастыря — 15 юаней ($2,5) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Лояне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 241 туриста
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
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