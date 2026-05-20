Чтобы уйти от стереотипов о Китае и увидеть его многообразие и глубину, приглашаю вас в легендарный Шаолинь — здесь родились и выкристаллизовались философия и боевые искусства. А после отправимся исследовать старый Лоян, где сегодня кипит жизнь. И вы поймёте, как дополняют друг друга стремление к покою и радости земного бытия в китайской культуре и повседневности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:20–9:40 — переезд из Лояна в Шаолинь. По дороге поговорим о роли Лояна как древней столицы, о горах Суншань и о том, почему именно здесь возник один из главных духовных центров Китая

9:40–12:00 — храм Шаолинь

Вы узнаете об истории и философии чань-буддизма и о том, почему это место стало центром синтеза религии и боевых искусств

Увидите выступление шаолиньских монахов с демонстрацией традиционного кунг-фу, а я объясню символику базовых стоек и комплексов, расскажу о жизни, питании, труде и духовных практиках монахов

Осмотрите залы, дворики и каменные стелы храмового комплекса. Поговорим о медитации Бодхидхармы и о связи аскезы, труда и духовной дисциплины

12:30–13:30 — обед (опционально). В монастырской трапезной вы попробуете блюда, приготовленные по рецептам монахов

13:30–14:00 — Лес Пагод. Вы увидите десятки усыпальниц настоятелей храма — «каменную летопись» Шаолиня

14:00–15:20 — возвращение в Лоян. В зависимости от ваших предпочтений мы выберем один из вариантов исследования города:

Вариант 1. Старый город Лояна

Побываем у массивных ворот династии Тан с кирпичными арками и деревянными балками. Эти ворота как портал в прошлое, через которые в город когда-то входили купцы и паломники

Прогуляемся по узким улочкам, понаблюдаем за повседневной жизнью в мастерских ремесленников, на улицах и в парках, где играют в маджонг и поют

Пройдём по гастрономической улочке, где вы при желании попробуете местную кухню, а я расскажу, какие блюда здесь готовят на праздники и почему к еде относятся как к ритуалу, а не акту насыщения

Вариант 2. Храм Белой Лошади и гроты Лунмэнь

Храм Белой Лошади — первый буддийский храм Китая. Мы поговорим о распространении религии и переводе сутр

Гроты Лунмынь — вы увидите рельефы, скульптуры и разберётесь в символике образов

18:00 — ориентировочное время окончания экскурсии

Организационные детали