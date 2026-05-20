Чтобы уйти от стереотипов о Китае и увидеть его многообразие и глубину, приглашаю вас в легендарный Шаолинь — здесь родились и выкристаллизовались философия и боевые искусства. А после отправимся исследовать старый Лоян, где сегодня кипит жизнь.
И вы поймёте, как дополняют друг друга стремление к покою и радости земного бытия в китайской культуре и повседневности.
И вы поймёте, как дополняют друг друга стремление к покою и радости земного бытия в китайской культуре и повседневности.
Описание экскурсии
8:20–9:40 — переезд из Лояна в Шаолинь. По дороге поговорим о роли Лояна как древней столицы, о горах Суншань и о том, почему именно здесь возник один из главных духовных центров Китая
9:40–12:00 — храм Шаолинь
- Вы узнаете об истории и философии чань-буддизма и о том, почему это место стало центром синтеза религии и боевых искусств
- Увидите выступление шаолиньских монахов с демонстрацией традиционного кунг-фу, а я объясню символику базовых стоек и комплексов, расскажу о жизни, питании, труде и духовных практиках монахов
- Осмотрите залы, дворики и каменные стелы храмового комплекса. Поговорим о медитации Бодхидхармы и о связи аскезы, труда и духовной дисциплины
12:30–13:30 — обед (опционально). В монастырской трапезной вы попробуете блюда, приготовленные по рецептам монахов
13:30–14:00 — Лес Пагод. Вы увидите десятки усыпальниц настоятелей храма — «каменную летопись» Шаолиня
14:00–15:20 — возвращение в Лоян. В зависимости от ваших предпочтений мы выберем один из вариантов исследования города:
Вариант 1. Старый город Лояна
- Побываем у массивных ворот династии Тан с кирпичными арками и деревянными балками. Эти ворота как портал в прошлое, через которые в город когда-то входили купцы и паломники
- Прогуляемся по узким улочкам, понаблюдаем за повседневной жизнью в мастерских ремесленников, на улицах и в парках, где играют в маджонг и поют
- Пройдём по гастрономической улочке, где вы при желании попробуете местную кухню, а я расскажу, какие блюда здесь готовят на праздники и почему к еде относятся как к ритуалу, а не акту насыщения
Вариант 2. Храм Белой Лошади и гроты Лунмэнь
- Храм Белой Лошади — первый буддийский храм Китая. Мы поговорим о распространении религии и переводе сутр
- Гроты Лунмынь — вы увидите рельефы, скульптуры и разберётесь в символике образов
18:00 — ориентировочное время окончания экскурсии
Организационные детали
- Трансфер каждый раз проходит на автомобилях разных марок с водителем
- Дополнительно оплачивается вход в монастырь Шаолиня — 80 юаней за чел. ($11,5), а также по желанию пещеры Луньмэнь — 90 юаней за чел. ($13) и храм Белой лошади — 35 юаней за чел. ($5). Для меня покупать билеты не нужно
- Обед и перекусы по пути не входят в стоимость
- Посещение Шаолиня при желании можем дополнить походом в горы Суншань или полётом на вертолёте — подробности обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Лояне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу в Китае с 2012 года. С 2022 мой дом — прекрасный Лоян, город с тысячелетней историей. Здесь я не просто гость: женился на местной девушке, растим ребёнка и каждый
Входит в следующие категории Лояна
Похожие экскурсии на «Лоян и Шаолинь: от духовной глубины до вкусов стрит-фуда»
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
Из Лояна к пещерам Лунмынь и храму Шаолинь
Прикоснуться к истокам кунг-фу и увидеть десятки тысяч статуй Будды
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от $504
$530 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
$561 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
Императорский банкет в Лояне
Превратиться в аристократа эпохи Тан, насладиться царским меню и сделать впечатляющие фото
Начало: У магазина Dingdingmen
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от $352
$370 за человека
от $520 за экскурсию