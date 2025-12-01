Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
12 дек в 15:30
13 дек в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов
В гротах Лунмэнь увидеть, как искусство и вера высекались в камне
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$540 за всё до 5 чел.
