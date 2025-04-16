Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов
В гротах Лунмэнь увидеть, как искусство и вера высекались в камне
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
11 мая в 11:00
12 мая в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 апреля 2025Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
- ЮЮлия7 марта 2025Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день съездили,с нетерпением ждем второй день
- ИИрина31 октября 2024Прекрасная 2-я дневная экскурсия. Андрей интересно и познавательно рассказывает
Ответы на вопросы от путешественников по Лояну в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лояне
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лояну в мае 2025
Сейчас в Лояне в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 695. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лояне (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 6 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль