Экскурсии выходного дня в Лояне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Лояне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Два дня в Лояне
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня в Лояне
Главные достопримечательности провинции Хэнань и история буддизма в Поднебесной
Начало: В центре города
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$695 за всё до 3 чел.
Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов
В гротах Лунмэнь увидеть, как искусство и вера высекались в камне
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
$350 за всё до 3 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Узнать, как появилось кунг-фу, а монахи превратились в войско
Начало: В вашем отеле в Лояне
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 апреля 2025
    Два дня в Лояне
    Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
    Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!Хорошая экскурсия - очень интересные места, интересная история. Очень заботливая команда, кроме экскурсии помогли добраться до вокзала. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    7 марта 2025
    Два дня в Лояне
    Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день съездили,с нетерпением ждем второй день
    Гидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый деньГидом был Андрей,Женя организатор,полный восторг,даже описать невозможно,все четко,организовано,люди коммуникабельные,а локации выше всяких похвал!!пока только первый день
  • И
    Ирина
    31 октября 2024
    Два дня в Лояне
    Прекрасная 2-я дневная экскурсия. Андрей интересно и познавательно рассказывает

Ответы на вопросы от путешественников по Лояну в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лояне
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два дня в Лояне
  2. Каменные летописи Лояна, или Древнейшая книга отзывов
  3. Из Лояна - в монастырь Шаолинь и храм Баймасы
Сколько стоит экскурсия по Лояну в мае 2025
Сейчас в Лояне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 695. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лояне (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 6 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль