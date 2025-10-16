Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте «дикий» участок Великой стены — Симатай, где сохранилась атмосфера древности и открываются потрясающие панорамы. Прогуляйтесь по колоритному водному городку Губэй с его каналами и мостами. По желанию загляните в винодельню, а затем отправляйтесь на чайную дегустацию. Вас ждёт знакомство с китайскими сортами чая и секретами традиционного чаепития. Экскурсия сочетает историю, красоту и вкус Поднебесной. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Эта экскурсия подарит вам необычный взгляд на Великую Китайскую стену и культуру Поднебесной. Участок Симатай отличается от других своей аутентичностью и атмосферой: он удалён от Пекина, сохранил дух древности и считается одним из самых живописных. Протянувшийся более чем на 5 километров, Симатай включает 35 сторожевых башен. Поднявшись наверх, вы увидите потрясающие виды на горы и окрестности. Рядом с Симатаем находится водный городок Губэй, стилизованный под старинные поселения династий Мин и Цин. Здесь вы прогуляетесь по каналам, увидите каменные мосты и аккуратные домики, напоминающие старые китайские города на воде. По желанию можно заглянуть в винодельню и познакомиться с процессом приготовления традиционного напитка. Завершением экскурсии станет дегустация чая. Вы попробуете несколько сортов и узнаете о традициях китайского чаепития, а также о том, почему чай в Китае считают источником энергии и мудрости. Кроме того, вас познакомят с основами древней китайской медицины, которая тесно связана с культурой напитка. Такой маршрут объединяет историю, архитектуру, гастрономию и традиции Китая — за один день вы получите объёмное и яркое впечатление о Поднебесной.

