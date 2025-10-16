Откройте «дикий» участок Великой стены — Симатай, где сохранилась атмосфера древности и открываются потрясающие панорамы. Прогуляйтесь по колоритному водному городку Губэй с его каналами и мостами. По желанию загляните в винодельню, а затем отправляйтесь на чайную дегустацию. Вас ждёт знакомство с китайскими сортами чая и секретами традиционного чаепития. Экскурсия сочетает историю, красоту и вкус Поднебесной.
Описание экскурсииЭта экскурсия подарит вам необычный взгляд на Великую Китайскую стену и культуру Поднебесной. Участок Симатай отличается от других своей аутентичностью и атмосферой: он удалён от Пекина, сохранил дух древности и считается одним из самых живописных. Протянувшийся более чем на 5 километров, Симатай включает 35 сторожевых башен. Поднявшись наверх, вы увидите потрясающие виды на горы и окрестности. Рядом с Симатаем находится водный городок Губэй, стилизованный под старинные поселения династий Мин и Цин. Здесь вы прогуляетесь по каналам, увидите каменные мосты и аккуратные домики, напоминающие старые китайские города на воде. По желанию можно заглянуть в винодельню и познакомиться с процессом приготовления традиционного напитка. Завершением экскурсии станет дегустация чая. Вы попробуете несколько сортов и узнаете о традициях китайского чаепития, а также о том, почему чай в Китае считают источником энергии и мудрости. Кроме того, вас познакомят с основами древней китайской медицины, которая тесно связана с культурой напитка. Такой маршрут объединяет историю, архитектуру, гастрономию и традиции Китая — за один день вы получите объёмное и яркое впечатление о Поднебесной.
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билет на фуникулёр (туда и обратно) - 200 юаней
- Билет на Стену - 40 юаней
- Билет Водный поселок - 120 юаней
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
16 окт 2025
Ездили на экскурсию в октябре. Гид- Женя. Нам очень понравилось! Все было проведено так, как заявлено организатором. Забрали с нашего отеля и привезли сюда же. На экскурсии узнали много нового
Д
Доильницын
4 сен 2025
Добрый день. Все прошло замечательно и по плану. Спасибо!
