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можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!