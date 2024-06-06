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7 часов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«А главное — сможете насладиться впечатляющими панорамами архитектуры Пекина, как на ладони увидеть Запретный город и горы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Наш маршрут охватит все основные достопримечательности Пекина, познакомит вас с традиционными ценностями Китая, его древней историей и религией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Познакомитесь с архитектурой, бытом и жизнью Древнего Китая и сравните их с современностью»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Комфортное знакомство с Пекином»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Приглашаем вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Пекину»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями и прикоснётесь к истории и культуре Поднебесной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«В уютном чайном домике познакомитесь с культурой чаепития и разными сортами напитка»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
«Приглашаю на обзорную экскурсию по Старому Пекину»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ВВиталий6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ННаталья27 мая 2024Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Обзорные»
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