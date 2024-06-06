Обзорные и познавательные экскурсии Пекина

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Пекине на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«А главное — сможете насладиться впечатляющими панорамами архитектуры Пекина, как на ладони увидеть Запретный город и горы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Наш маршрут охватит все основные достопримечательности Пекина, познакомит вас с традиционными ценностями Китая, его древней историей и религией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Познакомитесь с архитектурой, бытом и жизнью Древнего Китая и сравните их с современностью»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Комфортное знакомство с Пекином»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Колорит вечернего Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Приглашаем вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Пекину»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями и прикоснётесь к истории и культуре Поднебесной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«В уютном чайном домике познакомитесь с культурой чаепития и разными сортами напитка»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Пекина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
«Приглашаю на обзорную экскурсию по Старому Пекину»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
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    можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!

    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в
  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
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    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
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    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Обзорные»

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  3. Пекин - первое знакомство
  4. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 190 до 350. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Пекина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пекине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке
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