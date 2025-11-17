Познакомьтесь с вечерним Пекином: площадь Тяньаньмэнь, старинный рынок, панорама с холма Цзиншань и Олимпийский квартал. А завершится всё уютной чайной церемонией с дегустацией.
Описание экскурсииПекин по‑вечернему — это особое настроение. Небоскрёбы и древние постройки, фонарики и современные арт-объекты создают контраст, который стоит увидеть. Экскурсия начнётся с автомобильного проезда по площади Тяньаньмэнь: вы услышите истории о мавзолее Мао Цзэдуна и Памятнике народным героям, а также узнаете, что роднит её с Красной площадью. Далее — остановка у старого рынка, где вас ждёт настоящая атмосфера вечернего Китая. Здесь можно увидеть экзотические товары, уличную еду и попробовать закуски вроде жареного скорпиона — по желанию, конечно. Вы также прогуляетесь по парку Цзиншань — бывшему императорскому саду, откуда открывается панорама ночного Пекина. После этого вас ждёт Олимпийский район с его яркой подсветкой и современными архитектурными символами — «Птичьим гнездом» и «Водяным кубом». Финальным аккордом станет традиционная чайная церемония. Несколько сортов китайского чая, история чаепития и философия вкуса позволят вам завершить вечер с ощущением погружения в культуру. другому.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Старый рынок
- Парк Цзиншань (бывший Императорский сад)
- Олимпийский Пекин
- Традиционная чайная церемония
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Билеты: Площадь Тяньаньмэнь, Парк Цзиншань и Храм Неба
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
