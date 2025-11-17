Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с вечерним Пекином: площадь Тяньаньмэнь, старинный рынок, панорама с холма Цзиншань и Олимпийский квартал. А завершится всё уютной чайной церемонией с дегустацией.

Женя Ваш гид в Пекине

Описание экскурсии Пекин по‑вечернему — это особое настроение. Небоскрёбы и древние постройки, фонарики и современные арт-объекты создают контраст, который стоит увидеть. Экскурсия начнётся с автомобильного проезда по площади Тяньаньмэнь: вы услышите истории о мавзолее Мао Цзэдуна и Памятнике народным героям, а также узнаете, что роднит её с Красной площадью. Далее — остановка у старого рынка, где вас ждёт настоящая атмосфера вечернего Китая. Здесь можно увидеть экзотические товары, уличную еду и попробовать закуски вроде жареного скорпиона — по желанию, конечно. Вы также прогуляетесь по парку Цзиншань — бывшему императорскому саду, откуда открывается панорама ночного Пекина. После этого вас ждёт Олимпийский район с его яркой подсветкой и современными архитектурными символами — «Птичьим гнездом» и «Водяным кубом». Финальным аккордом станет традиционная чайная церемония. Несколько сортов китайского чая, история чаепития и философия вкуса позволят вам завершить вечер с ощущением погружения в культуру. другому.

