Исторические экскурсии в Пекине

Что вас ожидает

Народное сердце Китая

Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года. Здесь вы рассмотрите важные символы Пекина: здание китайского парламента — Дом народных собраний и ультрасовременный Большой национальный оперный театр. А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина. После в двух словах расскажу главное о памятниках народным героям и о мавзолее Мао Цзэдуна, который так привлекает интерес путешественников.

Самый большой дворец в мире

Далее мы подойдем к воротам Тяньаньмэнь, отделяющим площадь от Запретного города. Вы узнаете, как их использовали в Древнем Китае и для чего они стоят здесь сейчас. Через ворота попадём в Запретный Город — в главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная со средних веков. Я увлеку вас рассказами о живших здесь династиях, о старинных традициях и особенностях самого дворца, а также раскрою, почему город называется «запретным».

Перерыв на чашку чая

После таких крупных и интересных достопримечательностей мы сделаем небольшую остановку в Чайном доме, чтобы ваши знания и эмоции улеглись — и вы с новыми силами отправились в следующие места. Здесь вам предложат продегустировать несколько видов истинного чая, которого в Китае более 3000 сортов! Кроме того, вы сможете поучаствовать в традиционной чайной церемонии.

Храм необычной формы и Музей шёлка

Следующим в программе идет Храм Неба — комплекс, куда входит единственный храм круглой формы в городе. Вы полюбуетесь местной святыней и узнаете об обрядах, которые здесь проводились. После чего я покажу алтарь и храм Молитвы, где делали жертвоприношения китайские императоры. Завершающим штрихом путешествия по истории Пекина будет Музей шелка: здесь вы сможете понаблюдать процесс производства мягкой ткани и познакомитесь с историей Шёлкового Пути.