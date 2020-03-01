Исторические экскурсии в Пекине

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  3. Пекин. Аутентично!

Роскошный дворец императоров, чайная церемония, история столицы и её главные символы за 3 часа

Софья
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Софья – ваш гид
На нашей встрече вы с головой погрузитесь в мир Китая: он экзотичен и местами непонятен, но от того ещё сильнее притягивает.

Я проведу вас по площади Тяньаньмэнь и поделюсь интересными фактами из прошлого Пекина.

А вы познакомитесь с культурой чаепития, рассмотрите необычные постройки, понаблюдаете, как производят шёлк, и сделаете ещё немало открытий!
$130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!

Что вас ожидает

Народное сердце Китая
Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года. Здесь вы рассмотрите важные символы Пекина: здание китайского парламента — Дом народных собраний и ультрасовременный Большой национальный оперный театр. А в Национальном музее познакомитесь с 5000-ти летней историей Китая — я обязательно прокомментирую все важные вехи, чтобы у вас в голове сложилась чёткая картина. После в двух словах расскажу главное о памятниках народным героям и о мавзолее Мао Цзэдуна, который так привлекает интерес путешественников.

Самый большой дворец в мире
Далее мы подойдем к воротам Тяньаньмэнь, отделяющим площадь от Запретного города. Вы узнаете, как их использовали в Древнем Китае и для чего они стоят здесь сейчас. Через ворота попадём в Запретный Город — в главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная со средних веков. Я увлеку вас рассказами о живших здесь династиях, о старинных традициях и особенностях самого дворца, а также раскрою, почему город называется «запретным».

Перерыв на чашку чая
После таких крупных и интересных достопримечательностей мы сделаем небольшую остановку в Чайном доме, чтобы ваши знания и эмоции улеглись — и вы с новыми силами отправились в следующие места. Здесь вам предложат продегустировать несколько видов истинного чая, которого в Китае более 3000 сортов! Кроме того, вы сможете поучаствовать в традиционной чайной церемонии.

Храм необычной формы и Музей шёлка
Следующим в программе идет Храм Неба — комплекс, куда входит единственный храм круглой формы в городе. Вы полюбуетесь местной святыней и узнаете об обрядах, которые здесь проводились. После чего я покажу алтарь и храм Молитвы, где делали жертвоприношения китайские императоры. Завершающим штрихом путешествия по истории Пекина будет Музей шелка: здесь вы сможете понаблюдать процесс производства мягкой ткани и познакомитесь с историей Шёлкового Пути.

Организационные детали

  • Вход в Запретный Город — 60 юаней, детям ростом до 120 см вход бесплатный
  • Вход в Храм Неба — 34 юаня, детям ростом до 120 см вход бесплатный
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!
Пекин. Аутентично!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Здравствуйте! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, район внутренняя Монголия. Работаю гидом и переводчиком в Пекине более 10 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски, люблю путешествовать, посетила много интересных мест в Китае. Могу предложить интересный маршрут, учитывая все ваши пожелания. Вы получите незабываемые впечатления!
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Исторические экскурсии в Пекине

Великая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру ПоднебеснойВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
скидка20%
$170
$136 за экскурсию
7 часов
50 отзывов
Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк
Китайцы говорят, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не был в Китае. И они правы! Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены. А после вы погрузитесь в историю и культуру Китая: посетите роскошный Музей нефрита и узнаете секреты китайской медицины, а также прогуляетесь по Олимпийскому парку.
Удивительные окрестности ПекинаУдивительные окрестности ПекинаУдивительные окрестности Пекина
$158 за экскурсию
6.5 часов
Великая Китайская стена, тибетский храм Юнхэгун, Олимпийский стадион и чайная церемония за один день
Китай — таинственная и очень многогранная страна. Приглашаю познакомиться с ее историей, культурой, религией, олимпийским наследием и чайными традициями. А также раскрыть мифы и загадки Великой Китайской стены!
Великая Китайская стена и храм ЮнхэгунВеликая Китайская стена и храм ЮнхэгунВеликая Китайская стена и храм Юнхэгун
$150 за экскурсию
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1 отзыв
Погрузиться в мир китайских легенд на участке стены Цзюйюнгуань и разобраться в тибетском буддизме
Побывать на Великой Китайской стене — значит прикоснуться к истории не только древнего Китая, но и всего человечества. Мы исследуем знаменитый участок Цзюйюнгуань, поговорим о мифах, хрониках и преданиях, которые окружают стену с момента её создания. А затем посетим Ламаистский храм, чтобы поговорить о религиозной жизни Поднебесной.
Запретный город, парк Цзиньшань и чайная церемонияЗапретный город, парк Цзиньшань и чайная церемонияЗапретный город, парк Цзиньшань и чайная церемония
$150 за экскурсию
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Посетить крупнейший дворцовый комплекс мира, приобщиться к эстетике созерцания и культуре чаепития
В этой программе вы узнаете, как базовые принципы древней китайской философии отразились в облике и истории всемирно известного Запретного города. Услышите легенды о двух великих династиях и посетите атмосферный парк, где императоры наслаждались пейзажами. А также познакомитесь с традиционным чайным искусством и его исконными концепциями.
Влюбиться в Пекин за один день!Влюбиться в Пекин за один день!Влюбиться в Пекин за один день!
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8 часов
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Увидеть, услышать и почувствовать китайскую столицу на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Я раскрою все грани Пекина: гигантского, оживленного, яркого и очень колоритного города. Покажу древние площади, роскошные дворцы, торговые улицы и старинные храмы. А также поделюсь историей этого необычного места от основания до наших дней и помогу ощутить царящую здесь необыкновенную атмосферу.
Чайная церемония на Великой Китайской стенеЧайная церемония на Великой Китайской стенеЧайная церемония на Великой Китайской стене
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Посетить красивейший участок безлюдной Дикой Стены и открыть секреты китайского чая
Ни одно путешествие по Китаю не может обойтись без Великой Китайской стены, но наша поездка будет особенной. Вы исследуете самый живописный, тихий и малоизвестный участок Дикой Стены, почувствуете себя первооткрывателем и по-настоящему проникнетесь духом древнего Китая во время чайной церемонии.

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