Пекин - город, где традиции встречаются с современностью, особенно это заметно в шопинге.
Представляем уникальную возможность погрузиться в мир покупок с индивидуальной экскурсией, которая охватывает самые известные торговые точки города.
Начните своё
Представляем уникальную возможность погрузиться в мир покупок с индивидуальной экскурсией, которая охватывает самые известные торговые точки города.
Начните своё
7 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Шопинг на лучших рынках и в магазинах Пекина
- 🕵️♂️ Узнаете интересные факты о культуре и истории Китая
- 💎 Покупка уникальных ювелирных изделий
- 🎁 Отличные сувениры для друзей и семьи
- 📱 Широкий выбор электроники и гаджетов
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🤑 Возможность торговаться и получать скидки
Что можно увидеть
- Старый город
- Ванфуцзин
- Сильверстрит
- Пекинский шёлковый рынок
- Хонгкун
Описание экскурсии
Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.
Сильверстрит (Серебряная улица)
В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.
Пекинский шёлковый рынок
Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.
Хонгкун
Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Вы найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле HONDA HR-V Sport
- Возьмите с собой местную валюту — юани. На некоторых рынках могут не принимать кредитные карты.
- Не стесняйтесь торговаться — это часть культуры шопинга в Китае
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3303 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия с Борисом.
Прежде всего тем, что он смог выполнить все наши пожелания. Мы хотели очень многого за короткое время и еще того, что не было оговорено в программе (например попробовать жареных насекомых или прокатиться по самой широкой улице). гид с честью справился со всеми вызовами и наша экскурсия получилась незабываемой.
Прежде всего тем, что он смог выполнить все наши пожелания. Мы хотели очень многого за короткое время и еще того, что не было оговорено в программе (например попробовать жареных насекомых или прокатиться по самой широкой улице). гид с честью справился со всеми вызовами и наша экскурсия получилась незабываемой.
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Е
Всё понравилось- всё, что хотела, купила. Погуляли по пешеходной торговой улице. Впечатления очень яркие. Гид помогал с покупками, подсказывал, где что можно найти, переводил. Всем рекомендую этот тур, тем более, если не знаете китайского языка.
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Борис прекрасный гид! Шел навстречу всем нашим пожеланиям. Помог по всем насущным вопросам. Безмерно благодарны Борису за гостеприимство и отзывчивость и интересные рассказы!
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E
Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
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Превзошло ожидания!)
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