Пекин - город, где традиции встречаются с современностью, особенно это заметно в шопинге.Представляем уникальную возможность погрузиться в мир покупок с индивидуальной экскурсией, которая охватывает самые известные торговые точки города.Начните своё

приключение с пешеходной улицы Ванфуцзин в Старом городе, где вас ждут традиционные китайские товары, антиквариат и неповторимые сувениры. Затем отправляйтесь на Сильверстрит, чтобы выбрать уникальные ювелирные изделия и украшения из серебра. Пекинский шёлковый рынок предложит вам широкий ассортимент товаров из шёлка, одежду и аксессуары высокого качества. Не пропустите Хонгкун - рай для любителей электроники, где можно найти последние новинки гаджетов. В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги опытного гида, который не только поможет с покупками, но и расскажет интересные факты о каждом месте. Помните о возможности торговаться - это не только поможет сэкономить, но и позволит глубже погрузиться в культуру шопинга в Китае. Экскурсия станет незабываемым опытом, который позволит вам по-новому взглянуть на Пекин и его торговые традиции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.

Сильверстрит (Серебряная улица)

В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.

Пекинский шёлковый рынок

Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.

Хонгкун

Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Вы найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.

Организационные детали