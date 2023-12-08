Шопинг-экскурсия в Пекине

Индивидуальная экскурсия в Пекине

Всем шопоголикам посвящается - посетить главные торговые районы и познакомиться с местной культурой

Чтобы вы не потерялись во всём разнообразии шопинг-мира Пекина, мы собрали в одной поездке проверенные рынки и магазины с одеждой, украшениями, электроникой и сувенирами. Составляйте шопинг-листы — без покупок вы точно не уйдёте.

А гид разбавит программу познавательными деталями — расскажет про значимые места Пекина, историю и культуру страны.
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине

Описание

Что вас ожидает

Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная своими традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.

Сильверстрит (Серебряная улица)

В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.

Пекинский шёлковый рынок

Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.

Хонгкун

Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле HONDA HR-V Sport
  • Возьмите с собой местную валюту — юань. На некоторых рынках могут не принимать кредитные карты.
  • Не стесняйтесь торговаться — это часть культуры шопинга в Китае
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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