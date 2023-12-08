Чтобы вы не потерялись во всём разнообразии шопинг-мира Пекина, мы собрали в одной поездке проверенные рынки и магазины с одеждой, украшениями, электроникой и сувенирами. Составляйте шопинг-листы — без покупок вы точно не уйдёте. А гид разбавит программу познавательными деталями — расскажет про значимые места Пекина, историю и культуру страны.

Описание

Что вас ожидает

Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная своими традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.

Сильверстрит (Серебряная улица)

В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.

Пекинский шёлковый рынок

Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.

Хонгкун

Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.

Организационные детали