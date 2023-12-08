Всем шопоголикам посвящается - посетить главные торговые районы и познакомиться с местной культурой
Чтобы вы не потерялись во всём разнообразии шопинг-мира Пекина, мы собрали в одной поездке проверенные рынки и магазины с одеждой, украшениями, электроникой и сувенирами. Составляйте шопинг-листы — без покупок вы точно не уйдёте.
А гид разбавит программу познавательными деталями — расскажет про значимые места Пекина, историю и культуру страны.
А гид разбавит программу познавательными деталями — расскажет про значимые места Пекина, историю и культуру страны.
Описание
Что вас ожидает
Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная своими традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.
Сильверстрит (Серебряная улица)
В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.
Пекинский шёлковый рынок
Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.
Хонгкун
Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле HONDA HR-V Sport
- Возьмите с собой местную валюту — юань. На некоторых рынках могут не принимать кредитные карты.
- Не стесняйтесь торговаться — это часть культуры шопинга в Китае
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис. Работаю гидом-переводчиком уже более 10 лет. Я и моя команда с удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями Пекина. Поможем с бронированием отеля. Встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.
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