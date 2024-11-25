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Шопинг-экскурсия в Пекине

Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Пекин - город, где традиции встречаются с современностью, особенно это заметно в шопинге.

Представляем уникальную возможность погрузиться в мир покупок с индивидуальной экскурсией, которая охватывает самые известные торговые точки города.

Начните своё
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приключение с пешеходной улицы Ванфуцзин в Старом городе, где вас ждут традиционные китайские товары, антиквариат и неповторимые сувениры.

Затем отправляйтесь на Сильверстрит, чтобы выбрать уникальные ювелирные изделия и украшения из серебра.

Пекинский шёлковый рынок предложит вам широкий ассортимент товаров из шёлка, одежду и аксессуары высокого качества. Не пропустите Хонгкун - рай для любителей электроники, где можно найти последние новинки гаджетов.

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги опытного гида, который не только поможет с покупками, но и расскажет интересные факты о каждом месте.

Помните о возможности торговаться - это не только поможет сэкономить, но и позволит глубже погрузиться в культуру шопинга в Китае.

Экскурсия станет незабываемым опытом, который позволит вам по-новому взглянуть на Пекин и его торговые традиции

5
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Шопинг на лучших рынках и в магазинах Пекина
  • 🕵️‍♂️ Узнаете интересные факты о культуре и истории Китая
  • 💎 Покупка уникальных ювелирных изделий
  • 🎁 Отличные сувениры для друзей и семьи
  • 📱 Широкий выбор электроники и гаджетов
  • 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  • 🤑 Возможность торговаться и получать скидки
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине
Шопинг-экскурсия в Пекине

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Ванфуцзин
  • Сильверстрит
  • Пекинский шёлковый рынок
  • Хонгкун

Описание экскурсии

Старый город. Это одно из самых популярных мест для шопинга в Пекине. Здесь находится пешеходная улица Ванфуцзин, известная традиционными китайскими товарами, антиквариатом и сувенирами.

Сильверстрит (Серебряная улица)

В другом зарекомендовавшем себя торговом месте вы сможете купить ювелирные изделия и украшения из серебра.

Пекинский шёлковый рынок

Мы также посетим и этот знаменитый рынок, где можно приобрести высококачественные товары из шёлка, одежду, аксессуары и сувениры.

Хонгкун

Заглянем и на один из крупнейших рынков электроники в Пекине. Вы найдёте здесь различные гаджеты и электронные товары.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле HONDA HR-V Sport
  • Возьмите с собой местную валюту — юани. На некоторых рынках могут не принимать кредитные карты.
  • Не стесняйтесь торговаться — это часть культуры шопинга в Китае
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3303 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
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людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его. Особенно глубоко освещаем три ключевые темы: 1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм 2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня 3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование. Помимо организации экскурсий, поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Анна
Нам очень понравилась экскурсия с Борисом.
Прежде всего тем, что он смог выполнить все наши пожелания. Мы хотели очень многого за короткое время и еще того, что не было оговорено в программе (например попробовать жареных насекомых или прокатиться по самой широкой улице). гид с честью справился со всеми вызовами и наша экскурсия получилась незабываемой.
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Е
Всё понравилось- всё, что хотела, купила. Погуляли по пешеходной торговой улице. Впечатления очень яркие. Гид помогал с покупками, подсказывал, где что можно найти, переводил. Всем рекомендую этот тур, тем более, если не знаете китайского языка.
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Аден
Борис прекрасный гид! Шел навстречу всем нашим пожеланиям. Помог по всем насущным вопросам. Безмерно благодарны Борису за гостеприимство и отзывчивость и интересные рассказы!
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E
Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
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Константин
Превзошло ожидания!)
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