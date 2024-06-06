Парк Цзиншань – экскурсии в Пекине

Найдено 6 экскурсий в категории «Парк Цзиншань» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
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    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
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    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

  • О
    Олег
    23 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали интересные рассказы и получили заряд шикарного настроения! Всем рекомендую!
    Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушалиБорис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушалиБорис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали
  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Пекин классический и современный
    Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
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    целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
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    места, забрались на стену. Также нам помогли найти хороший ресторан и забронировать его заранее. Водитель нас дождался и отвез до отеля. Рекомендую.

    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк Цзиншань»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Парк Цзиншань" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 398. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Парк Цзиншань», 309 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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