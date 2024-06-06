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Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
- ООлег23 мая 2024Борис отличный гид и прекрасный человек. Мы отлично провели время, очень организовано везде всё посмотрели, послушали интересные рассказы и получили заряд шикарного настроения! Всем рекомендую!
- KKhatuna21 мая 2024Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
- ААнна19 мая 2024Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
- ППавел19 мая 2024В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк Цзиншань»
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