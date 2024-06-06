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Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.