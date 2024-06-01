читать дальше целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами