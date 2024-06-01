Площадь Тяньаньмэнь или Площадь Небесного Спокойствия

Найдено 12 экскурсий в категории «Площадь Тяньаньмэнь» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
«Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Наша экскурсия начнется в самом сердце Пекина, на площади Тяньаньмэнь»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Наше путешествие начнется с «визитной карточки» Китая — площади Тяньаньмэнь»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Колорит вечернего Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Узнаете, что роднит Тяньаньмэнь с московской Красной площадью»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
«А я объясню, чем Тяньаньмэнь похожа на Красную площадь в Москве»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Тяньаньмэнь, площадь Небесного спокойствия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Площадь Тяньаньмэнь — одна и самых больших и красивых площадей в мире»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
«Выясните, чем Тяньаньмэнь похож на Красную площадь в Москве»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
  • e
    elena
    21 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, которыйМаршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Пекин классический и современный
    Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
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    целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Площадь Тяньаньмэнь»

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  1. Пекин. Аутентично
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  3. Пекин - первое знакомство
  4. Колорит вечернего Пекина
  5. Пекин классический и современный
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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Площадь Тяньаньмэнь" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 180 до 600. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Тяньаньмэнь», 219 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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