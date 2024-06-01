1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
«Начнём с площади Тяньаньмэнь, известность которой принесли печальные события 1989 года»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Наша экскурсия начнется в самом сердце Пекина, на площади Тяньаньмэнь»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«Наше путешествие начнется с «визитной карточки» Китая — площади Тяньаньмэнь»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Узнаете, что роднит Тяньаньмэнь с московской Красной площадью»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Маршрут включает знаковые достопримечательности столицы — площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, парки Цзиншань и Бэйхай»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
«А я объясню, чем Тяньаньмэнь похожа на Красную площадь в Москве»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
«Тяньаньмэнь, площадь Небесного спокойствия»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Площадь Тяньаньмэнь — одна и самых больших и красивых площадей в мире»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
«Выясните, чем Тяньаньмэнь похож на Красную площадь в Москве»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ННаталья27 мая 2024Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
- KKhatuna21 мая 2024Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
- eelena21 мая 2024Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
- ААнна19 мая 2024Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Площадь Тяньаньмэнь»
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