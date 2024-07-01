1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«В нашей поездке вы ощутите весь колорит китайского города, погуляв по вечернему рынку»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Побывать на участке Бадалин, в музее нефрита, на олимпийских объектах и чайной церемонии
«В оставшееся время на выбор вы сможете посетить вечернее шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июля 2024Отличная экскурсия! Мы побывали на великой китайской стене, в королевском саду, откуда увидели обзор запретного города, попробовали вкуснейшую пекинскую утку. Все было организованно замечательно! Спасибо гиду Борису! Советуем
- ААлина24 июня 2024Я бы назвала это не экскурсия, а прогулка с местным жителем, «свой человек в Пекине», без ввода сильного в историю,
- ССергей15 июня 2024В первый же день в Китае пошли на экскурсию с Костей - по центру Пекина, по Запретному городу и Императорскому
- DDmitriy12 июня 2024Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на машине мы отправились на
- ННаталья27 мая 2024Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
- eelena21 мая 2024Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
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