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парку. Экскурсии очень понравились: Костя интересно рассказывает об истории города, отвечает на любые вопросы о современной жизни горожан, подсказывает, как, где и что делать, что посмотреть еще. Его русский язык на высоком уровне, абсолютно все понятно. Чувство юмора прекрасное - много смеялись. Костя очень внимательно слушал вопросы и от нашей 8-летней дочери и все ей объяснял. Мы остались довольны его работой, рекомендуем услуги данного экскурсовода.