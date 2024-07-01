Вечерние экскурсии Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Пекине на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«А если мы окажемся на Ванфуцзин в позднее время суток, обязательно зайдем на Ночной Рынок Дунхуамэнь, расположенный в пешеходной зоне улицы»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Колорит вечернего Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«В нашей поездке вы ощутите весь колорит китайского города, погуляв по вечернему рынку»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Побывать на участке Бадалин, в музее нефрита, на олимпийских объектах и чайной церемонии
«В оставшееся время на выбор вы сможете посетить вечернее шоу пекинских акробатов или представление «Золотая маска»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Отличная экскурсия! Мы побывали на великой китайской стене, в королевском саду, откуда увидели обзор запретного города, попробовали вкуснейшую пекинскую утку. Все было организованно замечательно! Спасибо гиду Борису! Советуем
  • А
    Алина
    24 июня 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Я бы назвала это не экскурсия, а прогулка с местным жителем, «свой человек в Пекине», без ввода сильного в историю,
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    на личном автомобиле, комфортно составлен маршрут, много красивых мест, знает русский язык, поможет купить сувениры и товары, которые без знания китайского купить сложно. Отвечает на все интересующие вопросы. Буду рекомендовать. Спасибо

  • С
    Сергей
    15 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    В первый же день в Китае пошли на экскурсию с Костей - по центру Пекина, по Запретному городу и Императорскому
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    парку. Экскурсии очень понравились: Костя интересно рассказывает об истории города, отвечает на любые вопросы о современной жизни горожан, подсказывает, как, где и что делать, что посмотреть еще. Его русский язык на высоком уровне, абсолютно все понятно. Чувство юмора прекрасное - много смеялись. Костя очень внимательно слушал вопросы и от нашей 8-летней дочери и все ей объяснял. Мы остались довольны его работой, рекомендуем услуги данного экскурсовода.

  • D
    Dmitriy
    12 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на машине мы отправились на
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    экскурсию. В связи с жаркой погодой мы поменяли маршрут. Даже проехались на прокатных велосипедах (арендовал нам их Борис), чтобы не идти долго пешком в сторону автомобильной парковки.

    Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
  • e
    elena
    21 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, которыйМаршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 290. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 19 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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