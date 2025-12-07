Исследование участка Мутяньюй

Экскурсия начинается с посещения участка Великой Китайской стены Мутяньюй, известного своими живописными видами и меньшим количеством посетителей. Вы сможете прогуляться по укреплениям, осмотреть архитектурные особенности стены и сделать фотографии.

Дополнительные активности

Для подъема на стену доступна канатная дорога или санная дорога (оплачиваются дополнительно). Эти варианты позволяют осмотреть участок стены с разных ракурсов и оценить масштабы сооружения.

Олимпийский парк

На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка в Олимпийском парке для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб». Эти объекты представляют современную архитектуру города. Важная информация: