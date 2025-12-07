Посетите менее многолюдный участок Великой Китайской стены Мутяньюй с живописными видами.
В программу входит прогулка по стене, возможность подъема на канатной дороге и фотосессия у олимпийских объектов «Птичье гнездо» и «Водный куб».
Описание экскурсии
Исследование участка Мутяньюй
Экскурсия начинается с посещения участка Великой Китайской стены Мутяньюй, известного своими живописными видами и меньшим количеством посетителей. Вы сможете прогуляться по укреплениям, осмотреть архитектурные особенности стены и сделать фотографии.
Дополнительные активности
Для подъема на стену доступна канатная дорога или санная дорога (оплачиваются дополнительно). Эти варианты позволяют осмотреть участок стены с разных ракурсов и оценить масштабы сооружения.
Олимпийский парк
На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка в Олимпийском парке для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб». Эти объекты представляют современную архитектуру города. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулки по стене.
- Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем и воду.
- Приезжайте к месту встречи за 10 минут до отправления.
- Запрещено брать огнеопасные вещества и тяжелый багаж.
- Точное место сбора уточняет гид заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Мутяньюй
- Олимпийский парк Пекина
- Стадион «Птичье гнездо»
- Аквацентр «Водный куб»
Что включено
- Входной билет в Мутяньюй
- Услуги гида
- Туристический автобус
- Дорожные сборы и парковка
Что не входит в цену
- Канатная дорога
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Хэпинсицяо, Линия 5, город центрального подчинения Пекин
Завершение: Станция метро Хэпинсицяо, выход B, линия 5
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00 – Встреча у выхода B станции метро Хэпинсицяо (линия 5) или в другом заранее согласованном месте. 11:00 – Прибытие к Великой китайской стене в Мутяньюй, самостоятельная прогулка и исследование стены (около 4 часов). По желанию: канатная дорога или спуск на санях – оплачивается отдельно. 16:30 – Сбор группы и возвращение в Пекин. 17:50 – Фотопауза у Олимпийского парка, возможность сделать снимки «Птичьего гнезда» и «Водного куба».18:30 – Завершение тура, возвращение к месту отправления
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
