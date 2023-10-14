Мутяньюй с 22 сторожевыми башнями, сохранившими свой изначальный вид, считается лучшим участком Стены. Виды на горные долины отсюда поразительные, условия для пеших прогулок — отличные, а способы подъёма и спуска — увлекательные. Вы в полной мере оцените великолепие и мощь Стены, а затем побываете на чайной церемонии и ещё глубже познакомитесь с Китаем.

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Описание

Что вас ожидает

Среди всех участков Великой Китайской стены, открытых для посещения, Мутяньюй — самым длинный и полностью отреставрированный. Увидев 22 сторожевые башни Мутяньюй, вы сможете лучше прочувствовать величие и значимость постройки. Помимо сохранившегося духа истории вас ждут великолепные горные пейзажи, хорошие условия для прогулок и относительно малое количество туристов.

Подняться на Стену можно на фуникулёре, и это станет дополнительным приключением. После прогулки по Мутяньюй вы отправитесь на традиционную чайную церемонию в государственный чайный домик, где познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония

Дополнительные расходы