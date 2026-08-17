Представьте себя на вершине Мутяньюй, где каждый камень дышит историей, а горизонт рисует величественные горные долины.
Этот участок Великой Китайской стены, известный своими 22 сторожевыми башнями, предлагает не только уникальные пейзажи,
Этот участок Великой Китайской стены, известный своими 22 сторожевыми башнями, предлагает не только уникальные пейзажи,
6 причин купить этот трансфер
- 🏯 Уникальный исторический объект
- 🌄 Захватывающие горные пейзажи
- 🚶♂️ Отличные условия для прогулок
- 🛤️ Увлекательный подъём на фуникулёре
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Сторожевые башни Мутяньюй
- Государственный чайный домик
Описание трансфер
Среди всех участков Великой Китайской стены, открытых для посещения, Мутяньюй — самым длинный и полностью отреставрированный. Увидев 22 сторожевые башни Мутяньюй, вы сможете лучше прочувствовать величие и значимость постройки. Помимо сохранившегося духа истории вас ждут великолепные горные пейзажи, хорошие условия для прогулок и относительно малое количество туристов.
Подняться на Стену можно на фуникулёре, и это станет дополнительным приключением. После прогулки по Мутяньюй вы отправитесь на традиционную чайную церемонию в государственный чайный домик, где познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония
Дополнительные расходы
- Вход на Стену и поездка туда-обратно на фуникулёре — 200 юаней с человека
- Мы можем заехать за вами в аэропорт или в дальний отель — доплата $30-50
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9973 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 158 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую Китайскую Стену и старый город. Планировали посмотреть Запретный город, но именно в наш понедельник
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Прекрасный человек и гид Василий! интересная информация о стране и людях, не перегружена излишними фактами! безопасная, комфортная и чистая машина! Василий помог в сложной ситуации (забыли телефон в самолете). Рекомендую!!!
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О
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное время к отелю, отвез в Запретный город, всё рассказал, показал. Очень понравилась организация, хорошо говорит по-русски, добрый и веселый гид. Спасибо большое, обратимся ещё на другие экскурсии и желательно с Василием! 🤗
+2
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Е
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились в этот город с первого взгляда! Помог с коммуникацией, встретил и проводил в аэропорт! Экскурсия прошла на высшем уровне! Огромное спасибо!
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Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию - София порекомендовала выехать от отеля в 07.00 утра, это было правильное решение! Было
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Огромное спасибо Гиду Василию, брали индивидуальную экскурсию, я с супругой и 2ое детей по 6лет, встретились утром в оговоренное время, отправились к Великой стене на комфортном минивэне, после чайная церемония, обед и порекомендовали вечером на шоу КунФу в красном театре. Гид хорошо говорит на русском. Нам с детьми очень понравилось, день пролетел незаметно.
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