Мутяньюй - часть Великой Китайской стены

Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Представьте себя на вершине Мутяньюй, где каждый камень дышит историей, а горизонт рисует величественные горные долины.

Этот участок Великой Китайской стены, известный своими 22 сторожевыми башнями, предлагает не только уникальные пейзажи,
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но и отличные условия для пеших прогулок. Способы подъема на стену, такие как фуникулер, добавят приключений в ваше путешествие.

После осмотра стены вас ждет чайная церемония в государственном чайном домике, где вы сможете насладиться ароматными сортами чая и узнать о традициях китайского чаепития. Экскурсия включает трансфер из центра города, что делает ваше путешествие еще более комфортным. Подняться на стену можно на фуникулере, что станет отдельным приключением. В стоимость входит чайная церемония, которая позволит вам глубже познакомиться с культурой Китая.

Это уникальная возможность ощутить дух истории и насладиться красотой природы, познакомиться с традициями китайского чаепития и провести время с пользой для души и тела

5
158 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🏯 Уникальный исторический объект
  • 🌄 Захватывающие горные пейзажи
  • 🚶‍♂️ Отличные условия для прогулок
  • 🛤️ Увлекательный подъём на фуникулёре
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🗺️ Индивидуальный подход и комфорт
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Сторожевые башни Мутяньюй
  • Государственный чайный домик

Описание трансфер

Среди всех участков Великой Китайской стены, открытых для посещения, Мутяньюй — самым длинный и полностью отреставрированный. Увидев 22 сторожевые башни Мутяньюй, вы сможете лучше прочувствовать величие и значимость постройки. Помимо сохранившегося духа истории вас ждут великолепные горные пейзажи, хорошие условия для прогулок и относительно малое количество туристов.

Подняться на Стену можно на фуникулёре, и это станет дополнительным приключением. После прогулки по Мутяньюй вы отправитесь на традиционную чайную церемонию в государственный чайный домик, где познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония

Дополнительные расходы

  • Вход на Стену и поездка туда-обратно на фуникулёре — 200 юаней с человека
  • Мы можем заехать за вами в аэропорт или в дальний отель — доплата $30-50

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9973 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
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и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
5
3
5
2
2
1
1
А
У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую Китайскую Стену и старый город. Планировали посмотреть Запретный город, но именно в наш понедельник
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его закрыли. Организатор тура Софья предупредила нас об этом заранее и предложила два альтернативных варианта. Мы совместно подкорректировали программу и остановились на посещении пекинского Ламаистского храма Юнхэгун (это крупнейший монастырь тибетского буддизма школы Гэлуг вне Тибета). Очень понравилась организация экскурсии и индивидуальный подход. Русскоязычный гид Андрей - молодец, встретил нас в условленном месте, все рассказал, показал, обедом накормил:) Мы остались очень довольны. Ребят можем рекомендовать.

У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую
У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую
У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую
У нас была длинная пересадка Пекине и за 10 часов между рейсами хотелось посмотреть и Великую
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Анна
Прекрасный человек и гид Василий! интересная информация о стране и людях, не перегружена излишними фактами! безопасная, комфортная и чистая машина! Василий помог в сложной ситуации (забыли телефон в самолете). Рекомендую!!!
Прекрасный человек и гид Василий! интересная информация о стране и людях, не перегружена излишними фактами! безопасная,
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О
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное время к отелю, отвез в Запретный город, всё рассказал, показал. Очень понравилась организация, хорошо говорит по-русски, добрый и веселый гид. Спасибо большое, обратимся ещё на другие экскурсии и желательно с Василием! 🤗
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное+2
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
Первый раз в Пекине, заказали экскурсию, с нами был Василий в качестве экскурсовода. Приехал в назначенное
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Е
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились в этот город с первого взгляда! Помог с коммуникацией, встретил и проводил в аэропорт! Экскурсия прошла на высшем уровне! Огромное спасибо!
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились
Огромное спасибо гиду Юрию за интересные экскурсии! Юрий смог нам показать Пекин так, что мы влюбились
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Айбол
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию - София порекомендовала выехать от отеля в 07.00 утра, это было правильное решение! Было
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очень мало туристов и супер-погода!
С ней это уже 2 экскурсия - в мае 2025 года был в 1-й раз с другом на экскурсии по Пекину с гидом Сергеем! И мы встретили его на Великой стене с туристами - они тоже выехали раньше! Приятная встреча! 👍👍👍 Приехали с супругой на 35-ю годовщину нашей свадьбы в Китай! 🇨🇳🇨🇳🇨🇳 С нами была наша дочь Аружан! ❤️❤️❤️ Огромная благодарность гиду Юре - все было на высоком уровне: комфортный автомобиль, хорошие рассказы и в завершение классная чайная церемония! 🔥🔥🔥 Удачи всей команде! Вы молодцы, София! 👍👍👍

Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
Замечательная экскурсия на часть Великой Китайской стены - Мутяньюй! Большое спасибо организатору Софие за отличную экскурсию
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Антон
Огромное спасибо Гиду Василию, брали индивидуальную экскурсию, я с супругой и 2ое детей по 6лет, встретились утром в оговоренное время, отправились к Великой стене на комфортном минивэне, после чайная церемония, обед и порекомендовали вечером на шоу КунФу в красном театре. Гид хорошо говорит на русском. Нам с детьми очень понравилось, день пролетел незаметно.
Огромное спасибо Гиду Василию, брали индивидуальную экскурсию, я с супругой и 2ое детей по 6лет, встретились
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