Посетить самый красивый участок грандиозной постройки и побывать на чайной церемонии
Мутяньюй с 22 сторожевыми башнями, сохранившими свой изначальный вид, считается лучшим участком Стены.
Виды на горные долины отсюда поразительные, условия для пеших прогулок — отличные, а способы подъёма и спуска — увлекательные.
Вы в полной мере оцените великолепие и мощь Стены, а затем побываете на чайной церемонии и ещё глубже познакомитесь с Китаем.
Виды на горные долины отсюда поразительные, условия для пеших прогулок — отличные, а способы подъёма и спуска — увлекательные.
Вы в полной мере оцените великолепие и мощь Стены, а затем побываете на чайной церемонии и ещё глубже познакомитесь с Китаем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Среди всех участков Великой Китайской стены, открытых для посещения, Мутяньюй — самым длинный и полностью отреставрированный. Увидев 22 сторожевые башни Мутяньюй, вы сможете лучше прочувствовать величие и значимость постройки. Помимо сохранившегося духа истории вас ждут великолепные горные пейзажи, хорошие условия для прогулок и относительно малое количество туристов.
Подняться на Стену можно на фуникулёре, и это станет дополнительным приключением. После прогулки по Мутяньюй вы отправитесь на традиционную чайную церемонию в государственный чайный домик, где познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония
Дополнительные расходы
- Вход на Стену и поездка туда-обратно на фуникулёре — 200 юаней с человека
- Мы можем заехать за вами в аэропорт или в дальний отель — доплата $30-50
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в центре Пекина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 735 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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