Представьте себя на вершине Мутяньюй, где каждый камень дышит историей, а горизонт рисует величественные горные долины.Этот участок Великой Китайской стены, известный своими 22 сторожевыми башнями, предлагает не только уникальные пейзажи,

но и отличные условия для пеших прогулок. Способы подъема на стену, такие как фуникулер, добавят приключений в ваше путешествие. После осмотра стены вас ждет чайная церемония в государственном чайном домике, где вы сможете насладиться ароматными сортами чая и узнать о традициях китайского чаепития. Экскурсия включает трансфер из центра города, что делает ваше путешествие еще более комфортным. Подняться на стену можно на фуникулере, что станет отдельным приключением. В стоимость входит чайная церемония, которая позволит вам глубже познакомиться с культурой Китая. Это уникальная возможность ощутить дух истории и насладиться красотой природы, познакомиться с традициями китайского чаепития и провести время с пользой для души и тела

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Среди всех участков Великой Китайской стены, открытых для посещения, Мутяньюй — самым длинный и полностью отреставрированный. Увидев 22 сторожевые башни Мутяньюй, вы сможете лучше прочувствовать величие и значимость постройки. Помимо сохранившегося духа истории вас ждут великолепные горные пейзажи, хорошие условия для прогулок и относительно малое количество туристов.

Подняться на Стену можно на фуникулёре, и это станет дополнительным приключением. После прогулки по Мутяньюй вы отправитесь на традиционную чайную церемонию в государственный чайный домик, где познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония

Дополнительные расходы