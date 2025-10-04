Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин: чайная церемония и исторические памятники
Посетите символ Китая - Великую Китайскую стену, а затем насладитесь современными шедеврами Олимпийского парка. Уникальная возможность в одном туре
«А потом оцените современный Олимпийский парк, построенный в соответствии с китайским фэн-шуй и попробуете настоящий традиционный китайский чай»
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:30
$290 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена Бадалин
Начало: Станция метро Бэйтучэн (Beitucheng), выход C, лини...
«На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка у Олимпийского парка для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб»»
Завтра в 10:00
6 окт в 10:00
$666.90
$741 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена Мутяньюй
Начало: Метро Хэпинсицяо, Линия 5, город центрального подч...
«На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка в Олимпийском парке для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб»»
Завтра в 10:00
6 окт в 10:00
$703.90
$741 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Олимпийский Парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Олимпийский Парк" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 703.90 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Олимпийский Парк», цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь