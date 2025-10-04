Найдено 3 экскурсии в категории « Олимпийский Парк » в Пекине на русском языке, цены от $290, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Пекин: чайная церемония и исторические памятники Посетите символ Китая - Великую Китайскую стену, а затем насладитесь современными шедеврами Олимпийского парка. Уникальная возможность в одном туре «А потом оцените современный Олимпийский парк, построенный в соответствии с китайским фэн-шуй и попробуете настоящий традиционный китайский чай» $290 за всё до 6 чел. 7 часов 10% Индивидуальная до 6 чел. Великая Китайская стена Бадалин Начало: Станция метро Бэйтучэн (Beitucheng), выход C, лини... «На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка у Олимпийского парка для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб»» $666.90 $741 за всё до 6 чел. 8 часов 5% Индивидуальная до 6 чел. Великая Китайская стена Мутяньюй Начало: Метро Хэпинсицяо, Линия 5, город центрального подч... «На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка в Олимпийском парке для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб»» $703.90 $741 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Пекина

