Откройте для себя самый красивый участок Великой стены — Мутяньюй. Здесь 22 сторожевые башни, величественные горные пейзажи и дух истории, сохранившийся сквозь века. Увлекательная прогулка завершится чайной церемонией, которая раскроет вам традиции Поднебесной.
Описание экскурсииВеличие Стены Мутяньюй — часть Великой Китайской стены подарит вам встречу с самым длинным и полностью восстановленным участком. Здесь расположены 22 сторожевые башни, с которых открываются виды на горы и долины, а атмосфера позволяет в полной мере ощутить величие древнего сооружения. Комфорт и впечатления Для подъёма на Стену можно воспользоваться фуникулёром, что делает прогулку лёгкой и доступной. В отличие от других популярных участков, здесь меньше туристов, а условия для осмотра и фотографии особенно комфортные. Чайная традиция Завершением экскурсии станет традиционная китайская чайная церемония. Вы познакомитесь с культурой чая, отдохнёте после прогулки и погрузитесь в атмосферу подлинных восточных традиций.
