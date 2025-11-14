Пекин хранит более 3000 лет истории. Здесь множество знаковых локаций, самая известная из них — Великая Китайская стена. Она словно чудо света привлекает гостей со всего мира, исследуем её и мы! А также посетим Музей нефрита — камня, которого боятся злые духи. Рассмотрим олимпийские объекты и завершим день традиционной чайной церемонией.

Великая Китайская стена. Вы увидите главный символ страны — стену, раскинувшуюся, словно дракон. И посетите участок Мутяньюй, куда мы поднимемся на фуникулёре.

Музей нефрита. В Китае особая культура, связанная с этим камнем. Для китайцев нефрит — символ чистоты и защиты. В музее вы рассмотрите изысканные статуи, украшения и фигурки, которыми пользовались императоры, и сможете выбрать себе памятный сувенир.

Олимпийские объекты. Построенные к Олимпиаде 2008 года, они до сих пор активно используются. Вы увидите знаменитые сооружения и почувствуете современный дух Пекина.

Чайная церемония. Китай — родина чая, этот напиток сопровождает нашу жизнь с утра до ночи. Здесь чаем встречают дорогих гостей — так же, как в России хлебом и солью. Вы попробуете разные сорта и узнаете об их особенностях.

Примерный тайминг экскурсии

08:00–08:30 — выезд на Великую Китайскую стену (в пути 1,5–2 часа)

09:30–10:00 — прибытие на стену, прогулка около 3 часов

13:00 — переезд в музей

13:40 — переезд в город и осмотр Олимпийских объектов

15:30 — чайная церемония

17:40 — окончание программы

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Toyota, Geely CK или автобусе (в зависимости от количества человек)

Вместо участка Мутяньюй вы можете выбрать участок стены Симатай, в этом случае посещение Музея нефрита отменяется. Подробности уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

