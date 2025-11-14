Влюбиться в Пекин: Великая Китайская стена, Музей нефрита и чайная церемония
Важные достопримечательности и традиции страны - за 1 день
Пекин хранит более 3000 лет истории. Здесь множество знаковых локаций, самая известная из них — Великая Китайская стена.
Она словно чудо света привлекает гостей со всего мира, исследуем её и мы! А также посетим Музей нефрита — камня, которого боятся злые духи. Рассмотрим олимпийские объекты и завершим день традиционной чайной церемонией.
5
4 отзыва
Описание экскурсии
Великая Китайская стена. Вы увидите главный символ страны — стену, раскинувшуюся, словно дракон. И посетите участок Мутяньюй, куда мы поднимемся на фуникулёре.
Музей нефрита. В Китае особая культура, связанная с этим камнем. Для китайцев нефрит — символ чистоты и защиты. В музее вы рассмотрите изысканные статуи, украшения и фигурки, которыми пользовались императоры, и сможете выбрать себе памятный сувенир.
Олимпийские объекты. Построенные к Олимпиаде 2008 года, они до сих пор активно используются. Вы увидите знаменитые сооружения и почувствуете современный дух Пекина.
Чайная церемония. Китай — родина чая, этот напиток сопровождает нашу жизнь с утра до ночи. Здесь чаем встречают дорогих гостей — так же, как в России хлебом и солью. Вы попробуете разные сорта и узнаете об их особенностях.
Примерный тайминг экскурсии
08:00–08:30 — выезд на Великую Китайскую стену (в пути 1,5–2 часа) 09:30–10:00 — прибытие на стену, прогулка около 3 часов 13:00 — переезд в музей 13:40 — переезд в город и осмотр Олимпийских объектов 15:30 — чайная церемония 17:40 — окончание программы
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota, Geely CK или автобусе (в зависимости от количества человек)
Вместо участка Мутяньюй вы можете выбрать участок стены Симатай, в этом случае посещение Музея нефрита отменяется. Подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билет на участок Мутяньюй (включает вход на стену, подъём и спуск на фуникулёре, местный автобус): взрослый — 200 юаней ($28), детский — 180 юаней ($25)
Билет на участок Симатай + город Губэй (включает: вход в город и на стену, фуникулёр вверх и вниз): 320 юаней ($45) за чел.
Дополнительно по желанию: катание на лодке на Симатае, на вертолёте над участком Мутяньюй, обед
ежедневно в 08:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
E
Evgenii
14 ноя 2025
Все прошло хорошо! За адекватную цену посмотрел Великую Китайскую стену, практически без очереди (а очередь там может быть на 3 часа), показали олимпийские объекты, поездили по Пекину. Анна рассказала немного истории, как живут сейчас китайцы, отвечала на все вопросы. В конце экскурсии была чайная церемония, познакомили с культурой распития чая, было очень интересно!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Самый замечательный гид Аня, отвечает на все вопросы. Рассказала много интересного про Китай, в частности про Пекин, очень увлекательно. Однозначно буду рекомендовать данную экскурсию и гида. Если еще раз вернемся в Пекин, обязательно будем бронировать экскурсию у Ани). Спасибо большое.
A
Aleksei
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Участок стены порадовал своими видам, а главное практически не было народа, получились отличные фотографии. Деревня Губей тоже очень понравилась, очень атмосферное место.
Дарья
15 сен 2025
Цзин просто замечательный гид! Начну с того, что экскурсия была наполнена огромным количеством полезной информации, Цзин отвечала на все мои вопросы и помогала на каждом этапе, она не только умный и грамотный экскурсовод но ещё и замечательный человек, рекомендую её как лучшего специалиста в Китае чтобы посмотреть и познакомиться с культурой и ценностями этой прекрасной страны!