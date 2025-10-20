Цзюйюнгуань — один из самых известных и живописных участков Великой Китайской стены.
Вы подниметесь по древним склонам крепости, заглянете в сторожевые башни и полюбуетесь памятниками буддийского искусства. Посетите музей Золотой дворец. А ещё познакомитесь с искусством чайной церемонии, которая сочетает вкус, эстетику и философию.
Описание экскурсии
По пути к Цзюйюнгуань вы увидите старый и новый Пекин, современные олимпийские объекты — стадион «Птичье гнездо» и «Водяной куб», а также музей нефрита.
Цзюйюнгуань — крепость и перевал
Вы окажетесь не просто у фрагмента стены, а перед огромным оборонительным узлом. Он состоит из ворот, башен и прохода, которые перекрывают путь к Пекину. Первые укрепления появились здесь ещё до нашей эры, а сегодняшний облик относится к эпохе Мин. Те, кто решится на подъём, будут вознаграждены панорамой горных долин.
Чайная церемония
На обратном пути вы попробуете шесть сортов чая и узнаете о правилах заваривания и культуре чаепития в Китае.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Tesla, Buick или Mercedes. Дорога из Пекина к участку Великой китайской стены займёт около полутора часов в одну сторону
- Чайная церемония входит в стоимость. Входные билеты оплачиваются дополнительно — 80 юаней за чел. (примерно $11) в общей сложности
- Заказ экскурсии для группы более 30 человек согласуем в переписке дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро DENGSHIKOU
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 571 туриста
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Сергей
20 окт 2025
У нас экскурсоводом был Володя. Отлично провел экскурсию, все рассказал, ответил на вопросы, довёз быстро и безопасно. Очень приятно провели день, в конце экскурсии довезли нас до следующей точки как мы попросили а не в отель, за это отдельное спасибо! Будем всем рекомендовать и сами в следующий раз ещё обратимся сюда)
