Цзюйюнгуань — один из самых известных и живописных участков Великой Китайской стены. Вы подниметесь по древним склонам крепости, заглянете в сторожевые башни и полюбуетесь памятниками буддийского искусства. Посетите музей Золотой дворец. А ещё познакомитесь с искусством чайной церемонии, которая сочетает вкус, эстетику и философию.

Описание экскурсии

По пути к Цзюйюнгуань вы увидите старый и новый Пекин, современные олимпийские объекты — стадион «Птичье гнездо» и «Водяной куб», а также музей нефрита.

Цзюйюнгуань — крепость и перевал

Вы окажетесь не просто у фрагмента стены, а перед огромным оборонительным узлом. Он состоит из ворот, башен и прохода, которые перекрывают путь к Пекину. Первые укрепления появились здесь ещё до нашей эры, а сегодняшний облик относится к эпохе Мин. Те, кто решится на подъём, будут вознаграждены панорамой горных долин.

Чайная церемония

На обратном пути вы попробуете шесть сортов чая и узнаете о правилах заваривания и культуре чаепития в Китае.

Организационные детали