Площадь Тяньаньмэнь Путешествие начнётся с одного из символов Китая — площади Тяньаньмэнь. По своему значению и масштабам она сравнима с Красной площадью в Москве. Вы увидите мавзолей Мао Цзедуна, памятник народным героям, дом народных собраний, здание Национального музея и центральные ворота с изображением великого вождя. Также узнаете, какие события проходят на площади и кто участвовал в её создании. Запретный город Вас ждёт посещение самого крупного дворцового комплекса мира, где вы узнаете о жизни китайских императоров, их заботах, мечтах и верованиях. Я объясню, почему похоронная площадь такая большая, по каким принципам фэншуй проектировали город и почему преобладает тёмно-красный цвет. Мы также посетим живописный парк с озером и растениями, привезёнными из южных регионов Китая. Важная информация:

По понедельникам Запретный город закрыт, гид предложит другие места для посещения.