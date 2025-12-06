Вы погрузитесь в изучение центральной площади Пекина и крупнейшего в мире императорского дворца.
Узнаете об архитектуре, повседневной жизни и традициях древнего Китая, сравнивая их с современной эпохой.
Кроме того, выясните, почему материальная сторона жизни здесь неразрывно связана с духовной, и раскроете некоторые особенности местного уникального мировоззрения.
Узнаете об архитектуре, повседневной жизни и традициях древнего Китая, сравнивая их с современной эпохой.
Кроме того, выясните, почему материальная сторона жизни здесь неразрывно связана с духовной, и раскроете некоторые особенности местного уникального мировоззрения.
Описание экскурсии
Площадь Тяньаньмэнь Путешествие начнётся с одного из символов Китая — площади Тяньаньмэнь. По своему значению и масштабам она сравнима с Красной площадью в Москве. Вы увидите мавзолей Мао Цзедуна, памятник народным героям, дом народных собраний, здание Национального музея и центральные ворота с изображением великого вождя. Также узнаете, какие события проходят на площади и кто участвовал в её создании. Запретный город Вас ждёт посещение самого крупного дворцового комплекса мира, где вы узнаете о жизни китайских императоров, их заботах, мечтах и верованиях. Я объясню, почему похоронная площадь такая большая, по каким принципам фэншуй проектировали город и почему преобладает тёмно-красный цвет. Мы также посетим живописный парк с озером и растениями, привезёнными из южных регионов Китая. Важная информация:
По понедельникам Запретный город закрыт, гид предложит другие места для посещения.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Мавзолей Мао Цзедуна
- Памятник народным героям
- Дом народных собраний
- Национальный музей
- Центральные ворота
- Запретный город
Что включено
- Услуги гида
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Билеты в Запретный город, в том числе для гида (60 - 150 юаней)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Qianmen West Street, Beijing
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- По понедельникам Запретный город закрыт
- Гид предложит другие места для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
6 дек 2025
Мы посмотрели Запретный город, площадь, Олимпийский парк, побывали на чайной церемонии и попробовали утку по-пекински. Солнце добавило очарования декабрьскому теплому Пекину. Спасибо, все отлично!
D
David
4 дек 2025
Экскурсия понравилась, гид классный 👍
N
Nataliya
22 ноя 2025
Спасибо большое нашему гиду Нине. Все очень понравилось!
Р
Рустам
18 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все понравилось! Гид подпольно все рассказал.
Е
Елена
16 ноя 2025
У нас был гид Василий, интересно рассказал про жизнь в Китае, учел все пожелания, помог разобраться с местными сервисами. Спасибо за экскурсию! Нам понравилось!
M
Maxim
12 ноя 2025
Гид по Пекину Роза провела прекрасную и насыщенную экскурсию, проведя по важным местам в спокойном темпе и рассказав о важных исторических моментах. Отличная подготовка, интересная программа. Конечно же могу рекомендовать. Еще раз спасибо!
Д
Дарья
12 ноя 2025
Провели волшебный день с Василием! Очень интересная экскурсия, которая сопровождалась приятной беседой. Было ощущение, что мы знакомы много лет! От всей души рекомендую и бесконечно благодарю за прекрасную встречу и организацию экскурсии!
А
Ангелина
2 ноя 2025
Отличная организация экскурсии. Софья написала, было всё очень организовано.
Гид Лариса просто чудесная, 6 часов пролетело незаметно! С юмором, не скучная экскурсия
Полезно, познавательно! В конце
Чайная церемония, где вы попробуете вкуснейшие чаи! Далее можно купить понравившиеся!
Однозначно рекомендую!
Гид Лариса просто чудесная, 6 часов пролетело незаметно! С юмором, не скучная экскурсия
Полезно, познавательно! В конце
Чайная церемония, где вы попробуете вкуснейшие чаи! Далее можно купить понравившиеся!
Однозначно рекомендую!
А
Александр
31 окт 2025
Запретный город производит впечатление.
Гид Давид, китаец, выучивший русский язык в пекинском ВУЗе еще при СССР, очень интересно рассказал много всяких мало известных подробностей. Полезная экскурсия, тем более, что мы в первый раз в Пекине
Гид Давид, китаец, выучивший русский язык в пекинском ВУЗе еще при СССР, очень интересно рассказал много всяких мало известных подробностей. Полезная экскурсия, тем более, что мы в первый раз в Пекине
О
Ольга
1 окт 2025
Это была великолепная экскурсия! Мы посмотрели запретный город, парк, побывали на чайной церемонии, завершился день ресторан, где попробовали утку по-пекински. Гид Ирина рассказывала очень интересно, не только про достопримечательности, но и про Китай в целом, с понимаем отнеслась нетерпеливому подведению детей, за что огромное спасибо!
Е
Елизавета
29 сен 2025
Замечательная экскурсия, отдельное спасибо гиду Розе за позитив, отзывчивость и невероятно интересную информацию о городе и о стране в целом! 👍🏻👍🏻🙏🏻
И
Иван
28 сен 2025
Экскурсия была незабываемая. Немного подвела погода, в этот день было облачно и вскоре пошёл дождь. Но гид рассказыыала очень подробно и помогла сделать несколько фотографий со мной на фоне достопримечательностей.
А
Александр
12 сен 2025
Все прошло отлично. Гид Кай проводил нас по площади Тяньаньмэнь, Запретному городу, паркам Цзиньшань и Бэйхай. Все очень понравилось, прошли без долгих очередей.
В
Владилсав
7 сен 2025
Большое спасибо компании за предоставленный сервис и услугу. Гид был очень вежливый, тактичный и внимательный. Рассказывал информацию об архитектуре со знанием дела. Водил по интересным местам по нашему запросу, провел весь день с нами без доплат. Рекомендуем данную компанию, профессионалы
A
Askar
7 сен 2025
Классный тур.
Гид Ирина рассказывает очень интересно, а также делает фотографии с применением ИИ.
Очень весело.
Гид Ирина рассказывает очень интересно, а также делает фотографии с применением ИИ.
Очень весело.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин без фильтров
Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборШопинг-экскурсия в Пекине
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОдин день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.