Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Пекин без фильтров предлагает путешествие, которое сочетает в себе историю и современность.
Участники смогут пройтись по Великой Китайской стене, посетить уникальный Музей камня и насладиться традиционной чайной церемонией.
В завершение экскурсии - подъем на холм в парке Jingshan, откуда открывается захватывающий вид на город. Это путешествие позволит почувствовать дух Пекина и увидеть его во всей красе
Великая Китайская стена
Музей камня
Парк Jingshan
Утро — знакомство с чудом света
Мы отправимся к Великой Китайской стене — настоящему чуду света! Вы не просто посмотрите на неё издалека — а пройдёте по её древним камням, почувствуете дух эпохи, узнаете, как и зачем её строили и какие тайны она хранит.
Далее — Музей камня
Вы поймёте, почему камень в Китае — это больше, чем просто материал. Вас ждут скульптуры, артефакты и удивительные истории.
Днём — чайная церемония
Погрузимся в атмосферу спокойствия и уюта. Вы попробуете знаменитые китайские чаи, узнаете, как правильно их заваривать и почему чай в Китае — это целая философия.
После обеда — панорама Пекина с высоты
Мы поднимемся на холм в парке Jingshan — это самая высокая точка в центре города. Отсюда открывается потрясающий вид на весь Пекин: с одной стороны — крыши Запретного города, с другой — старинные дома и современные небоскрёбы.
Вечером (по желанию)
— Посещение китайского цирка с захватывающими акробатическими номерами — Ужин в ресторане с уткой по-пекински или хот-потом — национальными блюдами, которые станут вкусной кульминацией дня.
Поедем на легковом автомобиле Toyota или Audi или на минивэне Buick
Отдельно оплачивается: посещение парка Jingshan — 2 юаня (если проходит выставка — 10 юаней), билет на стену — 40 юаней, подъём на фуникулёре — 200 юаней. А также (по желанию) ужин в ресторане и посещение цирка — актуальную стоимость уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
С
Светлана
9 ноя 2025
Спасибо большое Анне за организацию нашей экскурсии! Огромное спасибо экскурсоводу Юрию за очень интересный рассказ! Мы были в Китае первый раз и даже не представляю, как бы справлялись без помощи этих ребят! С нами была моя дочь 9 лет, экскурсия была проведена так, что и она не устала и осталась очень довольна. Еще раз большое спасибо организаторам!
Г
Гулибону
7 ноя 2025
Заказала трансфер с аэропорта и обратно так как транзитом летали и было у нас 13 часов до рейса в Шанхай. Встретили отвезли все красиво показали музей площадь и великую стену и чайный домик. Все было великолепно и обратно отвезли в аэропорт. Мы довольны.
И
Ирина
6 ноя 2025
Все на вы геи уровне, Анна знает свою профессию, отлично говорит на русском и строит маршрут так чтоб было удобно и комфортно
Г
Галина
5 ноя 2025
Были в восторге. Нас встретили из аэропорта и сразу повезли на экскурсию. Экскурсовод Юрий коммуникабельный, общительный, профессиональный экскурсовод, и просто нормальный замечательный человек. Знание русского языка на 5. Анна организовала 2 дня знакомства с Пекином и окрестностями. Думаю что встретимся еще и в России. Благодарю за сервис и информацию.
А
Александр
30 окт 2025
Замечательный гид, который максимально рассказал о Пекине. Говорил по русски грамотно и понятно. Очень рекомендуем
Олег
17 окт 2025
Лучшая экскурсия, которая у нас была в Пекине. До этого обращались к другой компании и это скорее просто водитель, который выучил пару фактов с поломанным русским. А вот Цзин сразу читать дальше
видно, именно экскурсовод причём отлично говорит на русском. Всю дорогу нам рассказывала факты про стену и Китай. Видно, что она отлично осведомлена тк знает огромный объем информации не относящийся на прямую к объектам экскурсии. Так же без проблем изменила маршрут по нашим пожеланиям. Большое спасибо!!
М
Мария
13 июл 2025
Понравилось всё и взрослым и сыну 10 лет. Информация доступная и ее достаточно. Спасибо!
О
Оксана
19 мая 2025
Экскурсия состоялась. Мы были транзитом в Пекине и решили взять экскурсию, на нее ещё была скидка. Попросили забрать нас с аэропорта и вернуть обратно. В назначенное время гид Дима был читать дальше
на месте. Посетили китайскую стену (подъем был пешком, очень сложный), чайную церемонию (где в последующем предлагают купить китайский чай) и сад со смотровой площадкой. В связи с тем что мы переоценили свои силы и проспали почти всю дорогу сложно оценить часть с рассказом гида. Прошло все комфортно, автомобиль удобный. Чуть лучше подтянуть русский язык, иногда тяжело для восприятия речь гида и непонятно о чем рассказ, приходилось прям вслушиваться. Спасибо что учли пожелания по экскурсии и помогли скоротать время до следующего самолета.
Екаьерина
12 мая 2025
С Цзин мы провели два дня. Один день в городе. А второй поехали в летний дворец и на китайскую стену. Было очень интересно. Цзин очень много рассказала и из истории, читать дальше
и из современный жизни Китая. Она очень хорошо говорит по русски. И вообще очень приятный человек, заботливый и чуткий гид. Ездили мы на хорошей и комфортной машине с приятным водителем. В общем и целом два дня прошли идеально. Не было момента, чтобы что-то не понравилось. Мы очень рады, что выбрали Цзин. Еще добавлю, что маршрут экскурсии можно скорректировать. Изначально, когда бронировала, выбрала храм Юнгхэ, но потом мы передумали и поменяли на летний дворец.
Е
Елена
7 мая 2025
Спасибо Анне за прекрасно организованную экскурсию! Нас во время забрали из гостиницы, все билеты она заказала заранее, поэтому время ожидания везде было минимальное, а это важно с учетом большого количества читать дальше
людей во всех достопримечательностях. Автомобиль был свежий и комфортный и удобно было, что нас высаживали в одном месте парка и при выходе из другой части нас уже ожидал автомобиль. Анна отлично говорит по -русски и в течении дня подстраивалась под наши пожелания, советовала в каких местах стоит перекусить, где можно пообедать. Мы были с детьми, и удачно спланированный Анной маршрут, позволил им выдержать такую насыщенную экскурсию и с удовольствие провести этот день. Рекомендую этого гида!