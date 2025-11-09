Пекин без фильтров предлагает путешествие, которое сочетает в себе историю и современность. Участники смогут пройтись по Великой Китайской стене, посетить уникальный Музей камня и насладиться традиционной чайной церемонией. В завершение экскурсии - подъем на холм в парке Jingshan, откуда открывается захватывающий вид на город. Это путешествие позволит почувствовать дух Пекина и увидеть его во всей красе

Описание экскурсии

Утро — знакомство с чудом света

Мы отправимся к Великой Китайской стене — настоящему чуду света! Вы не просто посмотрите на неё издалека — а пройдёте по её древним камням, почувствуете дух эпохи, узнаете, как и зачем её строили и какие тайны она хранит.

Далее — Музей камня

Вы поймёте, почему камень в Китае — это больше, чем просто материал. Вас ждут скульптуры, артефакты и удивительные истории.

Днём — чайная церемония

Погрузимся в атмосферу спокойствия и уюта. Вы попробуете знаменитые китайские чаи, узнаете, как правильно их заваривать и почему чай в Китае — это целая философия.

После обеда — панорама Пекина с высоты

Мы поднимемся на холм в парке Jingshan — это самая высокая точка в центре города. Отсюда открывается потрясающий вид на весь Пекин: с одной стороны — крыши Запретного города, с другой — старинные дома и современные небоскрёбы.

Вечером (по желанию)

— Посещение китайского цирка с захватывающими акробатическими номерами

— Ужин в ресторане с уткой по-пекински или хот-потом — национальными блюдами, которые станут вкусной кульминацией дня.

Организационные детали