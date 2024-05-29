Пешие экскурсии-прогулки в Пекине с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Тайны Старого Пекина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
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    помощи нам бы пришлось тяжело. Это был долгий и очень насыщенный впечатлениями день, который уже после почти 2х месяцев с радостью вспоминается. Мы получили гораздо больше чем ожидали и можем с уверенностью рекомендовать Лину как первоклассного гида.

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
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    Модный Пекин, Старый город, Общение с местными!!!! В итоге я хочу сказать, что дружба народов навеки 🤝🤝🤝 Все благодаря нашему гиду Александру, который очень хорошо владеет русским языком, очень хорошо знает историю своего народа, своих традиций и просто очень душевный человек. Всегда откликался на наши любые просьбы в любое время дня и ночи 😂 Желаю народу Китая процветания, а Александру роста его благосостояния!!!

  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Пекин. По следам императоров
    Это самая классная прогулка с гидом по городу! Неторопливая, уютная, веселая и запомнающаяся! Мы попали во все заявленные места по маршруту и даже больше! Наше огромное спасибо Джулу за отличный день! Это лучший день с прогулкой по Пекину!
  • М
    Максим
    22 апреля 2024
    Пекин. По следам императоров
    Были в Китае на трех разных экскурсиях. С Джулой была самая запоминающаяся: помимо факта, что он из России (что большое
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    преимущество в плане вокабуляра), Джула хорошо знает и культуру Китая. Также понравилась гибкость: по плану было посещение сада императора, но мы там были в другой день с другим экскурсоводом — оказалось не проблемой и поехали в другую локацию

    Были в Китае на трех разных экскурсиях. С Джулой была самая запоминающаяся: помимо факта, что онБыли в Китае на трех разных экскурсиях. С Джулой была самая запоминающаяся: помимо факта, что онБыли в Китае на трех разных экскурсиях. С Джулой была самая запоминающаяся: помимо факта, что он
  • E
    Eka
    13 февраля 2024
    Пекин - первое знакомство
    Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
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    нужную дату - хотя бронировала за месяц). Водитель проврдил серез турникеты, далее по стене ходили сами. Эксеурсия заняла 3 часа (2 часа дороги и час на стене). Погружение в историю отсутствовало, за исключением пары упоминаний про года постройки. В основном диалоги на бытовые темы (о машинах, пробках, городе, несколько советов, куда сходить в Пекине еще).

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пешеходные»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 200. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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