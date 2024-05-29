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Модный Пекин, Старый город, Общение с местными!!!! В итоге я хочу сказать, что дружба народов навеки 🤝🤝🤝 Все благодаря нашему гиду Александру, который очень хорошо владеет русским языком, очень хорошо знает историю своего народа, своих традиций и просто очень душевный человек. Всегда откликался на наши любые просьбы в любое время дня и ночи 😂 Желаю народу Китая процветания, а Александру роста его благосостояния!!!