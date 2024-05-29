1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ЮЮрий15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
- ТТатьяна4 мая 2024Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
- ТТатьяна27 апреля 2024Это самая классная прогулка с гидом по городу! Неторопливая, уютная, веселая и запомнающаяся! Мы попали во все заявленные места по маршруту и даже больше! Наше огромное спасибо Джулу за отличный день! Это лучший день с прогулкой по Пекину!
- ММаксим22 апреля 2024Были в Китае на трех разных экскурсиях. С Джулой была самая запоминающаяся: помимо факта, что он из России (что большое
- EEka13 февраля 2024Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пешеходные»
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