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7 часов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: в вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина в Чуаньдися: древние традиции и величественная природа
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Пекина в деревню Чуаньдися, где древние традиции и природа переплетаются
Начало: В отеле туристов
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны Старого Пекина: храм Неба, Шичахай, Летний дворец
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Старому Пекину! Посетите храм Неба, район Шичахай и Летний дворец, узнайте о традициях и истории Китая
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ВВиталий6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
- ААнастасия5 июня 2024Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
- ЕЕкатерина4 июня 2024Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
- IIvan4 июня 2024Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ДДенис2 июня 2024Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
- ИИльдар1 июня 2024Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Можно с детьми»
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