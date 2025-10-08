читать дальше

рассказал нам много о буддизме, об отличиях китайского и тибетского направлений, множестве интересных деталей в позах фигур и смысле архитектуры и рисунков. Затем мы посетили музей хутунов и послушали их историю и современное состояние.

Далее мы поехали в Губэй. Это определённо стоит посетить, несмотря на то, что это новодел, выполнено всё очень здорово - вся деревня как произведение искусства. Там множество локаций где можно познакомиться с традициям окрашивания тканей, изготовления вина и воздушных змеев. Пусть некоторые из них уже были закрыты, но Евгений постарался провести по всем доступным.

На стену мы поднимались два раза - днём и ночью. В каждом случае своя атмосфера. Днём можно посетить больше башен, посмотреть подвесной мост (если бы мы ходили одни, нас бы не пустили так далеко), а ночью подсветка и шоу дронов - его мы посмотрели и с площади и со стены. Тем более что ночью на стене мы были одни. Это потрясающе!

Для посещения Губэй и стены одного дня мало. Но Евгений построил тайминг так что мы успели очень много, подсказывал отличные места для фото. Самостоятельно мы бы посмотрели гораздо меньше. Также хочу отметить отличное знание русского языка и очень интересное общение. Всем однозначно рекомендую этого гида и эту экскурсию!