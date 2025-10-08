Великолепная экскурсия в Пекине предлагает уникальную возможность увидеть символ китайской цивилизации - Великую Китайскую стену. Симатай, известный своей аутентичностью, удивит вас своими ландшафтами и историей. Водяной городок Губэй - это
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальная архитектура Губэя
- 🧱 Аутентичность Симатая
- 🎭 Традиционные ремесла
- 🕌 Буддийские храмы
- 🌄 Природные пейзажи
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Водяной городок Губэй
- Буддийские храмы
Описание экскурсии
Водяной городок Губэй
Это архитектурная реконструкция в стиле династий Мин и Цин, но здесь ощущается атмосфера древнего Китая. В городке вы:
- Познакомитесь с нематериальным культурным наследием — это традиционное крашение тканей, виноделие, наборная печать, театр теней, изготовление воздушных змеев и другое
- Посетите буддийские храмы и прикоснётесь к духовной культуре региона
Великая Китайская стена
Среди множества участков Великой стены Симатай выделяется своей аутентичностью. Водоём разделяет этот участок на две части, создавая уникальный ландшафт. Здесь можно проследить эволюцию строительства стены в разные эпохи. Симатай, вероятно, был последним оборонительным рубежом стратегического значения.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Honda с доступом к Wi-Fi. Вы можете заказать автомобиль класса люкс или минивэн, если количество пассажиров больше четырёх человек — цены уточняйте в переписке
- Дорога в одну сторону занимает более 2 часов
- Можем скорректировать программу в соответствии с вашими пожеланиями — уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (путешественники приобретают билеты для гида)
- Водный городок — 140 юаней с чел.
- Великая Китайская стена — 40 юаней с чел.
- Подъём на фуникулёре в одну сторону — 150 юаней, туда и обратно — 220 юаней
- Комплексный пакет: вход в водный городок и на Великую стену, двусторонний проезд на фуникулёре — 320 юаней
- Обед — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 209 туристов
Уважаемые путешественники! Я сертифицированный и дипломированный гид-переводчик русского языка в Пекине с большим опытом в туристической сфере. Я родился в Маньчжурском автономном районе — колыбели династии Цин — и вырос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Поливанова
8 окт 2025
Все прошло отлично! С первых минут общения с гидом все было комфортно и понятно. Экскурсию бронировала еще в России, что очень удобно. Евгений очень приятный и интересный человек, именно благодаря
Екатерина
4 июл 2025
Прекрасно провели время!
Евгений очень приятный и профессиональный гид!
Один из наших лучших дней в Китае!
Е
Евгений
13 мая 2025
Это была великолепная экскурсия. Она началась с множества подарков и сувениров, это очень приятно! С самого утра мы отправились в буддийский храм, где послушали выступление артистов на необычных инструментах, Евгений
Mariya
12 мая 2025
Нам очень повезло, что нашем гидом стал Евгений! Он стал не только гидом, но и другом! Он не только показал нам Пекин и окрестности, включая Китайскую стену и Губей, но и помогал нам удалённо на протяжении всего нашего прибывания в Китае. Жень, спасибо тебе огромное!
М
Марина
7 мая 2025
🧭✨ Вчера (6 мая) была незабываемая экскурсия по Великой Китайской стене!
Наш гид Евгений — настоящий профессионал своего дела! Хорошо владеющий русским языком. Его увлекательный рассказ погружал в историю и делал каждую деталь ещё более интересной.
Невероятные виды, захватывающие дух пейзажи и, конечно, величественная стена — всё это оставило яркие впечатления.
