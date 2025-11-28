Вас ждут удивительные скалы, храмы и захватывающие панорамы горных вершин.
Особым впечатлением станет прогулка по стеклянному мосту с видом на долины, водопады и причудливые скальные образования.
Завершит путешествие чайная церемония, знакомство с традиционной культурой Китая и дегустация лучших сортов чая.
Описание экскурсииМы приглашаем вас в живописный район горы Тяньюнь, расположенный в пекинском округе Пингу, всего в 10 км. от знаменитой пещеры Вонг-тоник. Это место известно как крупный туристический комплекс, где гармонично сочетаются природные красоты, народные традиции, история, культура и отдых. Вы сможете подняться к вершинам пешком или на фуникулёре, а затем насладиться удивительными пейзажами. Перед вами откроются величественные пики Лотос, Каньян, Фошу, Тяньванг и другие скальные чудеса, а также исторические храмы Чжэньлу и Циси, дворец Тяньхэ и живописные уголки, наполненные легендами и духом древнего Китая. Особым впечатлением станет прогулка по знаменитому стеклянному мосту, где прозрачное основание создаёт ощущение парения над пропастью. Вас ждёт панорама бескрайних зелёных долин, причудливых скал, каскадных водопадов и свежий горный воздух, наполняющий энергией и спокойствием. После прогулки мы пригласим вас на знакомство с традиционной китайской чайной культурой. В уютной атмосфере вы попробуете разные сорта чая, узнаете секреты его заваривания и откроете для себя философию китайского чаепития.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стеклянный смотровой мост
- Чайная церемония
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле
- Участие в чайной церемонии
Что не входит в цену
- Входной Билет и фуникулёр туда и обратно - 200юаней/чел
- Обед по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш Отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
