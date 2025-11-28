Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждут удивительные скалы, храмы и захватывающие панорамы горных вершин.



Особым впечатлением станет прогулка по стеклянному мосту с видом на долины, водопады и причудливые скальные образования.



Завершит путешествие чайная церемония, знакомство с традиционной культурой Китая и дегустация лучших сортов чая.

Андрей Ваш гид в Пекине Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-6 человек

Описание экскурсии Мы приглашаем вас в живописный район горы Тяньюнь, расположенный в пекинском округе Пингу, всего в 10 км. от знаменитой пещеры Вонг-тоник. Это место известно как крупный туристический комплекс, где гармонично сочетаются природные красоты, народные традиции, история, культура и отдых. Вы сможете подняться к вершинам пешком или на фуникулёре, а затем насладиться удивительными пейзажами. Перед вами откроются величественные пики Лотос, Каньян, Фошу, Тяньванг и другие скальные чудеса, а также исторические храмы Чжэньлу и Циси, дворец Тяньхэ и живописные уголки, наполненные легендами и духом древнего Китая. Особым впечатлением станет прогулка по знаменитому стеклянному мосту, где прозрачное основание создаёт ощущение парения над пропастью. Вас ждёт панорама бескрайних зелёных долин, причудливых скал, каскадных водопадов и свежий горный воздух, наполняющий энергией и спокойствием. После прогулки мы пригласим вас на знакомство с традиционной китайской чайной культурой. В уютной атмосфере вы попробуете разные сорта чая, узнаете секреты его заваривания и откроете для себя философию китайского чаепития.

