Затем вернитесь в столицу, чтобы окунуться в атмосферу китайской чайной церемонии и узнать историю шёлка в музее. Это уникальное путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит глубже понять культуру Китая
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальный стеклянный мост
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🧵 История шёлка в музее
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Захватывающие виды на горы
Что можно увидеть
- Стеклянный мост
- Музей шёлка
Описание экскурсии
Горы Тяньюньшань — живописный район в 140 км от центра Пекина. Вы пройдёте по прозрачной поверхности над обрывом и увидите горы с высоты, захватывающей дух. Длина моста, в конце которого можно увидеть канатоходцев, — более 200 метров, а высота — около 1000 метров над уровнем моря.
Чайная церемония. Китай — родина чая, и лучшего места для знакомства с его культурой не найти. Вы попробуете зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, каждый из которых раскроется по-своему.
Музей шёлка. Согласно легенде, шёлк появился благодаря жене Жёлтого императора. Кокон упал в её чай, размок, и она заметила тонкую прочную нить. Так началась история китайского шёлка, насчитывающая более 5000 лет. Вы увидите изделия из ткани, которую ценили при дворах всего мира.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes, Ford, Toyota или аналоге
- Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост — 238 юаней ($33) за чел.
- За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке
- Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
После экскурсии нас завезли на обед, (мы
Поздравляю вам с рождение!
Большой спасибо за положительный отзыв и комментарии,касаемо моей работы!
Время,проведенное с вами,оставило мне приятные воспоминания.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями. Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия и обед, ресторан, в котором вы были,
Всем рекомендую эту красивейшую локацию и Олега как экскурсовода, кстати, с ним 3 дня ездил наш известный балерун Николай Цискаридзе.
Вы как моя сестра!
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
У нас был гид Антон. Отвечал на наши вопросы, даже иногда не по теме экскурсии (посоветовал ресторан рядом
Мы посетили невероятные горы Тяньюньшань. Прошли по стеклянному мосту длиной более 200 метров, поборов свой страх! Мы попробовали аутентичную китайскую кухню!
Олег очень веселый гид, внимательный и профессиональный. Время пролетело незаметно.
Рекомендуем гида от всей души.
Большое спасибо, Олег!
Очень приятно проводить экскурсионный время и делиться исторической информацией в компании хороших людей!