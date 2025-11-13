Мои заказы

Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина

Погрузитесь в мир Китая: пройдите по стеклянному мосту, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя тайны шёлка. Это путешествие оставит вас в восторге
Уже посетили основные достопримечательности Пекина? Время отправиться за город! В живописных горах Тяньюньшань вас ждёт один из самых впечатляющих стеклянных мостов Китая. Пройдите по нему на высоте тысячи метров, наслаждаясь захватывающими видами.

Затем вернитесь в столицу, чтобы окунуться в атмосферу китайской чайной церемонии и узнать историю шёлка в музее. Это уникальное путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит глубже понять культуру Китая
5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальный стеклянный мост
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🧵 История шёлка в музее
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌄 Захватывающие виды на горы
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина© Олег
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина© Олег
Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина© Олег

Что можно увидеть

  • Стеклянный мост
  • Музей шёлка

Описание экскурсии

Горы Тяньюньшань — живописный район в 140 км от центра Пекина. Вы пройдёте по прозрачной поверхности над обрывом и увидите горы с высоты, захватывающей дух. Длина моста, в конце которого можно увидеть канатоходцев, — более 200 метров, а высота — около 1000 метров над уровнем моря.

Чайная церемония. Китай — родина чая, и лучшего места для знакомства с его культурой не найти. Вы попробуете зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, каждый из которых раскроется по-своему.

Музей шёлка. Согласно легенде, шёлк появился благодаря жене Жёлтого императора. Кокон упал в её чай, размок, и она заметила тонкую прочную нить. Так началась история китайского шёлка, насчитывающая более 5000 лет. Вы увидите изделия из ткани, которую ценили при дворах всего мира.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes, Ford, Toyota или аналоге
  • Отдельно оплачивается билет на Стеклянный мост — 238 юаней ($33) за чел.
  • За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке
  • Экскурсию можно начать или закончить в аэропорту (от $30). Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в пределах 4-го кольца Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 704 туристов
Добро пожаловать в Китай, в Пекин! Я гид-переводчик с большим опытом работы. Вместе со своей командой организую частные и групповые экскурсии по Пекину. Расскажу все секреты Поднебесной. Вы почувствуете себя как дома!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Вячеслав)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Вячеслав)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Вячеслав)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Daria)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Daria)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Daria)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Daria)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Наталья)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Ксения)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Ксения)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Ксения)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Ксения)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)Стеклянный мост, чайная церемония и Музей шёлка - из Пекина (Екатерина)
А
Андрей
13 ноя 2025
Добрый день, все понравилось, гид Антон очень хорошо говорит по русски, помог с посещением других мест. буду рекомендовать знакомым. Спасибо!
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Андрей,спасибо большое что уделили время и написали положительный отзыв. я очень рад,что Вам понравилась экскурсия и наша работа.
В
Вячеслав
9 ноя 2025
Посетили экскурсию «стеклянный мост» с гидом Олегом, все очень понравилось, красивые виды! Все там организовано, фуникулер без очередей, толп нет, в общем все комфортно!
После экскурсии нас завезли на обед, (мы
читать дальше

попросили) это был какой то домашний ресторан как будто:), все очень аскетично и своеобразно, но наелись до отвала, порции огромные. Гида Олега очень рекомендуем, говорит хорошо по русски, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает!

Посетили экскурсию «стеклянный мост» с гидом Олегом, все очень понравилось, красивые виды! Все там организовано, фуникулерПосетили экскурсию «стеклянный мост» с гидом Олегом, все очень понравилось, красивые виды! Все там организовано, фуникулерПосетили экскурсию «стеклянный мост» с гидом Олегом, все очень понравилось, красивые виды! Все там организовано, фуникулер
Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте Вячеслав!
Поздравляю вам с рождение!
Большой спасибо за положительный отзыв и комментарии,касаемо моей работы!
Время,проведенное с вами,оставило мне приятные воспоминания.
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Olesia
Olesia
6 ноя 2025
Понравилась экскурсия на Стеклянный мост (основная цель) - уже не туристический сезон, мы были практически одни в этой локации. Без трансфера туда было бы сложно добраться. С гидом быстро прошли
читать дальше

по маршруту в парке, были комфортно.
Еще понравилось место, в которое гид отвез нас на поздний обед - домашняя кухня, очень необычные лепешки и батат в карамели.

Но были и моменты, которые смутили в этой поездке:
1. Нас привезли на «производство шелка», где сначала рассказали об этапах производства, а потом начали достаточно настойчиво продавать халаты, наволочки и т. п. Я понимаю, что люди этим живут, но мне абсолютно не хотелось этого опыта с навязчивыми продажами. По факту (из того, что мы увидели) - это просто большой магазин.
2. Примерно то же самое повторилось на чайной церемонии. Но там хочу отметить хороший рассказ про чай на хорошем английском.
3. Логистика дня была выстроена странно. Думали, что после чая мы заедем куда-нибудь пообедать (были уже 13:00), были с ребенком и уже проголодались. Но в итоге поели после моста, только в 17. В целом понятно: если бы мы заехали на обед, то на мосту было бы уже темно. Пытались сказать гиду про обед, но кажется, он нас не совсем правильно понял. Если бы мы знали про это заранее, то взяли бы больше еды с собой.

Олег
Олег
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями. Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия и обед, ресторан, в котором вы были,
читать дальше

действительно входит в местный список MICHELIN: вкусно, питательно и не дорого.

Вы упомянули, что были моменты, которые вас смутили. Позвольте прокомментировать каждый из них и внести ясность.

1. Музей шелка является государственным, и при многих музеях Пекина действительно работают магазины. Это не зависит от гида или туристической компании. Посещение магазина всегда остаётся на усмотрение путешественников, если вам это неинтересно, можно пропустить этот пункт.

2. После введения безвизового режима количество туристов значительно выросло, и русскоговорящих специалистов стало не хватать. Я специально уточнял, и мне подтвердили, что англоязычный гид был назначен с вашего согласия. Если бы вы сообщили, что не владеете английским, вам назначили бы русскоговорящего специалиста или предложили альтернативу.

3. Я уточнял ситуацию у гида, который сопровождал вас в тот день. Он сказал, спрашивал, планируете ли вы обедать, но не получил ответа. Сейчас многие российские туристы действительно отказываются от обеда, и гиды ориентируются на пожелания группы. Тем не менее мы всегда стараемся учитывать привычный режим питания, чтобы всем было комфортно.

Мне искренне жаль, что я не смог лично сопровождать вас в экскурсии. Возможно, ваши впечатления были бы ещё лучше.
Спасибо вам ещё раз за отзыв, он помогает нам совершенствовать сервис.

Daria
Daria
13 окт 2025
Все было отлично, нас сопровождали на каждом этапе, нам повезло с погодой и мост был полностью в нашем распоряжении 😁
Все было отлично, нас сопровождали на каждом этапе, нам повезло с погодой и мост был полностью в нашем распоряжении 😁Все было отлично, нас сопровождали на каждом этапе, нам повезло с погодой и мост был полностью в нашем распоряжении 😁Все было отлично, нас сопровождали на каждом этапе, нам повезло с погодой и мост был полностью в нашем распоряжении 😁Все было отлично, нас сопровождали на каждом этапе, нам повезло с погодой и мост был полностью в нашем распоряжении 😁
Наталья
Наталья
8 окт 2025
Потрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезло с погодой, не было тумана и дымки, скалы и мост хорошо просматривались из любой
читать дальше

точки маршрута. Отдельная благодарность нашему гиду Антону за радушную и тёплую атмосферу экскурсии! Антон очень интересно рассказал про наш маршрут, историю создания моста, отвечал на все вопросы, наше время прошло легко и непринуждённо за приятными беседами. Мы попали на экскурсию в «Золотую неделю» которая пришлась на 1–7 октября. Лунные пироги — главный атрибут этого Праздника середины осени. Антон угостил нас этим пирогом, рассказал традиции и обычаи этого праздника. Мы увезли с собой сотни фотографий и приятные воспоминания!

Потрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезлоПотрясающее место, головокружительные виды, удивительный мост, мы был в восторге от экскурсии! Нам просто шикарно повезло
Zarina
Zarina
28 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, Олег веселый и бодрый экскурсовод, позитивно, интересно и весело провели день, нам никто ничего не навязывал, за что отдельный респект.
Всем рекомендую эту красивейшую локацию и Олега как экскурсовода, кстати, с ним 3 дня ездил наш известный балерун Николай Цискаридзе.
Олег
Олег
Ответ организатора:
Zarina,большой спасибо за положительный отзыв и комментарии,касаемо моей работы!
Вы как моя сестра!
С наилучшими пожеланиями,Ваш гид Олег
Анастасия
Анастасия
27 сен 2025
Необычайно впечатляющая экскурсия. Было страшно поначалу. Но потом чрезвычайно понравилось. Эмоции зашкаливали. Очень красивая природа, среди гор - стеклянный мост. Сказочно и удивительно. Рекомендую и саму экскурсию и организатора. Зная, что мы уже посетили Запретный город и Летний дворец, Олег дополнил уже полученные нами знания интересными фактами, которые мы не слышали раньше. Рекомендую как гида, так и саму экскурсию.
Ксения
Ксения
21 сен 2025
Были на экскурсии вчетвером: отличный вариант для группы, чтобы не ездить большой группой.
У нас был гид Антон. Отвечал на наши вопросы, даже иногда не по теме экскурсии (посоветовал ресторан рядом
читать дальше

с отелем☺️) Все хорошо рассказывал, помог купить мороженное через WeChat, отлично фотографировал
Сама поездка отличная, комфортное вождение и машина. Очень красивое место, но неподготовленным советуем идти не быстрым шагом, много перепадов высоты
Всем советуем обратиться к этому организатору

Были на экскурсии вчетвером: отличный вариант для группы, чтобы не ездить большой группой.Были на экскурсии вчетвером: отличный вариант для группы, чтобы не ездить большой группой.Были на экскурсии вчетвером: отличный вариант для группы, чтобы не ездить большой группой.Были на экскурсии вчетвером: отличный вариант для группы, чтобы не ездить большой группой.
Ольга
Ольга
20 сен 2025
Олег сопровождал нас на участок китайской стены Симатай и деревню на воде Губей. Благодаря гиду наше путешествие прошло максимально комфортно. Олег в оговорённое заранее время ждал нас у гостиницы. Дорога до стены заняла пару часов на комфортном автомобиле. Маршрут составлен максимально интересно, а участок стены проходит по горным хребтам и очень живописный.
Ольга
Ольга
18 сен 2025
Олег - замечательный экскурсовод. Весь день организован, все учтено и предусмотрено. Самостоятельно из Пекина попасть на стеклянный мост крайне затруднительно, из Пекина дорога занимает больше часа. Олег утром встретил нас у нашей гостиницы, везде сопровождал и рассказывал интересные факты о жизни Китая, все входные билеты были уже забронированы. Сам стеклянный мост поразил своими красивыми видами. Олегу благодарность за потрясающий день.
А
Алена
12 сен 2025
Спасибо огромное за все! Все было идеально! Остались в полном восторге!
В
Владимир
23 авг 2025
Спасибо большое Олегу, за комфортную интересную и насыщенную экскурсию!
Мы посетили невероятные горы Тяньюньшань. Прошли по стеклянному мосту длиной более 200 метров, поборов свой страх! Мы попробовали аутентичную китайскую кухню!
Олег очень веселый гид, внимательный и профессиональный. Время пролетело незаметно.
Рекомендуем гида от всей души.
Большое спасибо, Олег!
Олег
Олег
Ответ организатора:
Владимир,большой спасибо за положительный отзыв и комментарии,касаемо моей работы!
Очень приятно проводить экскурсионный время и делиться исторической информацией в компании хороших людей!
Е
Екатерина
21 авг 2025
Были на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещению
Были на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещениюБыли на экскурсии с Олегом, все прошло замечательно! Рекомендую к посещению
A
Alexei
18 авг 2025
Alles gut
Екатерина
Екатерина
12 авг 2025
Нам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а так как ездили с детьми - это было очень актуально. При этом никакой неловкости в
читать дальше

общении ни у кого не возникало, ни у взрослых не у детей. Не сказать что это прямо экскурсия, просто удобное сопровождение с комфортом для вас - поездка на комфортабельном автомобиле и решение всех вопросов по ходу следования. Единственное расстроил так называемый Музей шёлка, мы рассчитывали на просмотр красоты, но по факту рассказали совсем немного о том как он делается, его свойствах, по большей части это магазин.
Чайная церемония и особенно посещение стеклянного моста - это масса приятных непередаваемые эмоций на фоне которых все остальное - ерунда.

Нам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а такНам было отлично в сопровождении Олега, все же индивидуальные поездки можно корректировать на ходу, а так

