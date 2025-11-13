Уже посетили основные достопримечательности Пекина? Время отправиться за город! В живописных горах Тяньюньшань вас ждёт один из самых впечатляющих стеклянных мостов Китая. Пройдите по нему на высоте тысячи метров, наслаждаясь захватывающими видами. Затем вернитесь в столицу, чтобы окунуться в атмосферу китайской чайной церемонии и узнать историю шёлка в музее. Это уникальное путешествие оставит неизгладимые впечатления и позволит глубже понять культуру Китая

Описание экскурсии

Горы Тяньюньшань — живописный район в 140 км от центра Пекина. Вы пройдёте по прозрачной поверхности над обрывом и увидите горы с высоты, захватывающей дух. Длина моста, в конце которого можно увидеть канатоходцев, — более 200 метров, а высота — около 1000 метров над уровнем моря.

Чайная церемония. Китай — родина чая, и лучшего места для знакомства с его культурой не найти. Вы попробуете зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, каждый из которых раскроется по-своему.

Музей шёлка. Согласно легенде, шёлк появился благодаря жене Жёлтого императора. Кокон упал в её чай, размок, и она заметила тонкую прочную нить. Так началась история китайского шёлка, насчитывающая более 5000 лет. Вы увидите изделия из ткани, которую ценили при дворах всего мира.

Организационные детали