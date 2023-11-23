Увидеть главные святыни Пекина, побывать на чайной церемонии и отведать жареных скорпионов
Кажется, что Пекин очень не похож на российскую столицу. Или так только кажется? Вы посетите площадь Тяньаньмэнь и обнаружите её сходство с Красной. Побываете на чаепитии и поймёте, чем китайский вариант отличается от русского. Узнаете, что или кого почитают в Храме Неба.
Окажетесь на главной торговой улице — и попробуете сравнить привычный шопинг и стритфуд с пекинским.
Окажетесь на главной торговой улице — и попробуете сравнить привычный шопинг и стритфуд с пекинским.
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Описание
Что вас ожидает
- Площадь Тяньаньмэнь. Одна из самых больших площадей в мире, на которой вы увидите памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. А я объясню, чем Тяньаньмэнь похожа на Красную площадь в Москве.
- Цяньмэнь — древняя улица Пекина, история которой насчитывает около 600 лет. Раньше она была дорогой императора из дворца в Храм Неба, а сейчас превратилась в крупнейшую торговую улицу. Здесь вам предложат множество оригинальных пекинских закусок, таких как жареные скорпионы, куколки шелкопряда или ягоды на палочке.
- Чайная церемония. Мы заедем в специализированный магазин, где вас будет ждать традиционное чаепитие. Вы попробуете несколько сортов, ощутите их различия и по желанию купите понравившуюся продукцию.
- Монастырь Юнхэгун. Бывшая резиденция императора, в которой теперь находится огромное количество статуй Будды — у каждой из них своё предназначение.
- Храм Неба. Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения. Я расскажу, что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние и при чём тут храм.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония.
Дополнительные расходы
- Возможен трансфер из аэропорта или отелей не в центре Пекина — $30-60.
- Вход в Храм Неба — 34 юаней/чел.
- Еда и напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в центре Пекина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды — 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих экскурсоводов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!
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