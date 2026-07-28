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мы посетили один из крупнейших тибетско-буддийских монастырей за пределами Тибета и Монголии, побывали у Великой Китайской стены и на чайной церемонии, очень было приятно, что девушка, проводившая церемонию, говорила на русском языке. Оттуда, конечно, мы уехали с понравившимися сортами чая и с подарками от заведения. Во второй день площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и крупнейший в Китае комплекс древних жертвенных построек, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - храм Неба. Так же ознакомились с производством знаметого на весь мир китайского шелка, увидели личинки тутовых шелкопрядов и получили познавательный рассказ как из кокона получают шелковую нить.

Нашим гидом два дня был Игорь, ему огромное спасибо за проведение экскурсий. Знакомство со страной и городом прошло на отлично. Игорь показал нам скрытые места, которые мы бы никогда не нашли сами. Много рассказывал историю страны, но это было не шаблонно, а интересно и познавательно. Нам, конечно, было интересно узнать что-то новое и о современном Китае, получали на всё ответы. Спасибо за терпение,мы немного тормозили, фотографируя всё подряд).

В конце экскурсии получили комплемент, было очень приятно, надеюсь, что произвели тоже хорошее впечатление. Обязательно порекомендуем своим друзьям.