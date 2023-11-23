Кажется, что Пекин очень не похож на российскую столицу. Или так только кажется? Вы посетите площадь Тяньаньмэнь и обнаружите её сходство с Красной. Побываете на чаепитии и поймёте, чем китайский вариант отличается от русского. Узнаете, что или кого почитают в Храме Неба.



Окажетесь на главной торговой улице — и попробуете сравнить привычный шопинг и стритфуд с пекинским.