Представьте себе утро в Пекине, где история и современность переплетаются в едином ритме. Начните своё путешествие с площади Тяньаньмэнь, где каждый камень хранит память о великих событиях.
Вас ждет не просто
Вас ждет не просто
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Узнаете историю и культуру Пекина
- 🏛 Посетите знаменитые достопримечательности
- 🍵 Примете участие в традиционной чайной церемонии
- 🗿 Увидите статуи Будды в монастыре Юнхэгун
- 🚗 Удобный трансфер из вашего отеля
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Храм Неба
- Монастырь Юнхэгун
- Мавзолей Мао Цзэдуна
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Тяньаньмэнь. Одна из самых больших площадей в мире, на которой вы увидите памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. А я объясню, чем Тяньаньмэнь похожа на Красную площадь в Москве.
- Чайная церемония. Мы заедем в специализированный магазин, где вас будет ждать традиционное чаепитие. Вы попробуете несколько сортов, ощутите их различия и по желанию купите понравившуюся продукцию.
- Монастырь Юнхэгун. Бывшая резиденция императора, в которой теперь находится огромное количество статуй Будды — у каждой из них своё предназначение.
- Храм Неба. Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения. Я расскажу, что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние и при чём тут храм.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в центре города, чайная церемония.
Дополнительные расходы
- Возможен трансфер из аэропорта или отелей не в центре Пекина — $30–60.
- Вход в Храм Неба — 34 юаня/чел.
- Вход в Монастырь Юнхэгун — 25 юаня/чел.
- Еда и напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1008 туристов
Наша команда — профессиональные русскоговорящие гиды с 20-летним опытом работы в Пекине. Мы хорошо знаем город и его главные достопримечательности и проводим экскурсии на разные темы: история, природа, гастрономия и шопинг. Нам важно учитывать интересы путешественников и показывать Пекин с разных сторон — через его прошлое, современную жизнь, местную кухню и самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное за прекрасное путешествие. Петр был очень пунктуален, внимателен и вежлив. Не смотря на жару, лучшего знакомства с Пекином, сложно себе представить. Благодаря Петру, появилось желание приехать ещё и ещё раз. Спасибо за доброе отношение, юмор, чуткость и доброе отношение. Даже ребёнок 6 лет выдержал такую экскурсию. Спасибо за вашу работу! Обязательно обратимся к вам ещё раз!
+1
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Мы первый раз были в Китае, для нас это страна была загадкой. Очень рады, что познакомились со страной и в частности с Пекином именно с местным жителем. В первый день
+1
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Д
Михаил — настоящий гид от Бога с отличным чувством юмора! Экскурсия получилась просто идеальной: он не только показал главные достопримечательности, но и поделился интересными деталями о повседневной жизни обычных китайцев.
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Е
Большое спасибо Гиду Жене, за проделанную работу, очень весёлый человек и профессионал своего дела! Рекомендуем его, очень хорошее терпение!
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Л
Отзывчивый гид Юра, огромная благодарность за внимательность. Чистая машина и быстрый сервис, вода в наличии, помощь с покупками, интернетом и даже багажом. Маршрут был подстроен под наши предпочтения. спасибо!
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В
экскурсовод заехал в отель. приятный в общении. везде прошли быстро.
хорошо знает город, быстро ориентируется. гид Юра хорошо говорит по русски.
хорошо знает город, быстро ориентируется. гид Юра хорошо говорит по русски.
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