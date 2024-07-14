Этот день в Пекине обещает быть насыщенным и разнообразным.Начните с прогулки по стеклянному мосту в парке Тяньюн, где вас ждут захватывающие виды на зелёные горы и возможность подняться на смотровую

площадку. Далее отправляйтесь на цирковое шоу, где акробаты из провинции Чжэцзян покажут своё мастерство. Завершите день на тонизирующей чайной церемонии, где можно попробовать различные сорта китайского чая и узнать больше о чайной культуре. Экскурсия подойдёт физически активным людям без боязни высоты. В стоимость входят услуги гида, трансфер и чайная церемония

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Стеклянный мост в горах Тяньюн (3–4 часа). Невероятная природа со скалами, покрытыми пышным лесом. Маршрут со смотровыми площадками и возможностью пройти над пропастью и вдоль каменной стены.

Цирк (1 час) — один из самых уважаемых видов искусства в Китае. А ещё он считается древнейшим в мире. Вы насладитесь ярким шоу от акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.

Чайная церемония в Пекине (30 мин.). Вы сможете продегустировать различные сорта китайского чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики, вкусовые ноты и техники приготовления. Это идеальный способ узнать больше о китайской чайной культуре.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт физически активным людям без боязни высоты

В стоимость входят услуги гида, трансфер на автомобиле Honda и чайная церемония

Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: