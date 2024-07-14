Этот день в Пекине обещает быть насыщенным и разнообразным.
Начните с прогулки по стеклянному мосту в парке Тяньюн, где вас ждут захватывающие виды на зелёные горы и возможность подняться на смотровую
Начните с прогулки по стеклянному мосту в парке Тяньюн, где вас ждут захватывающие виды на зелёные горы и возможность подняться на смотровую
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Стеклянный мост в горах Тяньюн
- 🎪 Цирковое шоу от акробатов Чжэцзян
- 🍵 Тонизирующая чайная церемония
- 🚗 Услуги гида и трансфер включены
- 🌳 Невероятные природные виды
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Стеклянный мост в горах Тяньюн
- Цирковое шоу
- Чайная церемония
Описание экскурсии
Стеклянный мост в горах Тяньюн (3–4 часа). Невероятная природа со скалами, покрытыми пышным лесом. Маршрут со смотровыми площадками и возможностью пройти над пропастью и вдоль каменной стены.
Цирк (1 час) — один из самых уважаемых видов искусства в Китае. А ещё он считается древнейшим в мире. Вы насладитесь ярким шоу от акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.
Чайная церемония в Пекине (30 мин.). Вы сможете продегустировать различные сорта китайского чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики, вкусовые ноты и техники приготовления. Это идеальный способ узнать больше о китайской чайной культуре.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт физически активным людям без боязни высоты
- В стоимость входят услуги гида, трансфер на автомобиле Honda и чайная церемония
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход на стеклянный мост — 198 юаней с человека
- Билет в китайский цирк — 280–680 юаней с человека
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 553 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Борис. Работаю гидом-переводчиком уже более 10 лет. Я и моя команда с удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями Пекина. Поможем с бронированием отеля. Встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
14 июля 2024
Реальность превзошла все ожидания! Стеклянный мост стоит посмотреть! Гид Костя очень доброжелательный, рад помочь и знает многое о китайской культуре!
Входит в следующие категории Пекина
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