Стеклянный мост в горах Тяньюн

Насладитесь незабываемым днем в Пекине: стеклянный мост в горах Тяньюн, цирковое шоу и чайная церемония. Идеально для активных и любознательных туристов
Этот день в Пекине обещает быть насыщенным и разнообразным.

Начните с прогулки по стеклянному мосту в парке Тяньюн, где вас ждут захватывающие виды на зелёные горы и возможность подняться на смотровую
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площадку. Далее отправляйтесь на цирковое шоу, где акробаты из провинции Чжэцзян покажут своё мастерство.

Завершите день на тонизирующей чайной церемонии, где можно попробовать различные сорта китайского чая и узнать больше о чайной культуре. Экскурсия подойдёт физически активным людям без боязни высоты. В стоимость входят услуги гида, трансфер и чайная церемония

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌉 Стеклянный мост в горах Тяньюн
  2. 🎪 Цирковое шоу от акробатов Чжэцзян
  3. 🍵 Тонизирующая чайная церемония
  4. 🚗 Услуги гида и трансфер включены
  5. 🌳 Невероятные природные виды
Стеклянный мост в горах Тяньюн
Стеклянный мост в горах Тяньюн
Стеклянный мост в горах Тяньюн
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Стеклянный мост в горах Тяньюн
  • Цирковое шоу
  • Чайная церемония

Описание экскурсии

Стеклянный мост в горах Тяньюн (3–4 часа). Невероятная природа со скалами, покрытыми пышным лесом. Маршрут со смотровыми площадками и возможностью пройти над пропастью и вдоль каменной стены.

Цирк (1 час) — один из самых уважаемых видов искусства в Китае. А ещё он считается древнейшим в мире. Вы насладитесь ярким шоу от акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян.

Чайная церемония в Пекине (30 мин.). Вы сможете продегустировать различные сорта китайского чая — зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики, вкусовые ноты и техники приготовления. Это идеальный способ узнать больше о китайской чайной культуре.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт физически активным людям без боязни высоты
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер на автомобиле Honda и чайная церемония
  • Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход на стеклянный мост — 198 юаней с человека
  • Билет в китайский цирк — 280–680 юаней с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 июля 2024
Реальность превзошла все ожидания! Стеклянный мост стоит посмотреть! Гид Костя очень доброжелательный, рад помочь и знает многое о китайской культуре!

Входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньГорыИз аэропорта

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