7 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань Начало: Обговаривается лично в WhatsApp «Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань»

Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.