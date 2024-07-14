8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Стеклянный мост, цирк и чайная церемония
Насладитесь незабываемым днем в Пекине: стеклянный мост в горах Тяньюн, цирковое шоу и чайная церемония. Идеально для активных и любознательных туристов
Начало: В отеле или в аэропорту
«Стеклянный мост в горах Тяньюн (3–4 часа)»
Завтра в 17:00
18 авг в 07:00
$300 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
«Мост расположен в живописном каньоне между двух горных утёсов в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в центральной провинции Хунань»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
$534 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пекин - парк Тяньюньшань, стеклянная дорога
Пройдите по стеклянной дороге между гор, поднимитесь на смотровую площадку и насладитесь фантастическими пейзажами. Узнайте о геологии этих мест
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
«Мост, который пересекает две горы»
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья14 июля 2024Реальность превзошла все ожидания! Стеклянный мост стоит посмотреть! Гид Костя очень доброжелательный, рад помочь и знает многое о китайской культуре!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Мосты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в августе 2024
Сейчас в Пекине в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 534. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мосты», 1 ⭐ отзыв, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь