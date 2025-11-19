Наша экскурсия — это интенсивное и насыщенное путешествие по Пекину, которое знакомит с многогранной китайской культурой всего за один день.
Она охватывает ключевые аспекты: от древних научных достижений и исторических памятников до традиционных искусств и знаменитой кухни.
Это идеальный маршрут, чтобы получить комплексное представление о богатстве китайской цивилизации — от ее великого прошлого до гастрономических традиций сегодняшнего дня.
Описание экскурсииОсобенности нашей экскурсии заключаются в следующих преимуществах — Всеобъемлющий маршрут. Мы уникальным образом сочетаем науку, историю, искусство и гастрономию. Вы увидите и технологические инновации древности в музее, и величие Великой Китайской стены, и изящное искусство чайной церемонии и резьбы по нефриту.
- Гастрономический финал в ресторане Мишлен. Кульминацией дня станет ужин в знаменитом ресторане «Цяо Дунбэй», который отмечен гидом Мишлен. Это гарантия высочайшего качества вкуса, аутентичности и безупречного сервиса.
- Комфорт и экономия времени. Все перемещения осуществляются на комфортабельном транспорте с водителем, что позволяет посмотреть многое за один день без лишних хлопот.
- Правильный выбор локаций. Мы посещаем менее многолюдный участок Великой Китайской стены Цзюйюнгуань, что гарантирует более приятные впечатления и великолепные фотографии без толп туристов.
- Культурное погружение. Экскурсия включает не только осмотр достопримечательностей, но и интерактивные элементы, такие как чайная церемония. Важная информация: Обязательно возьмите с собой паспорт — билеты в научно-технический музей бронируются по паспортным данным.
Ежедневно, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Китайский научно-технологический музей - павильон первого этажа, где представлены древние научные достижения страны
- Павильон завода по обработке нефрита, где можно будет увидеть изящные резные изделия из этого символичного для Китая камня
- Великая Китайская стена (участок Цзюйюнгуань) - один из самых известных и хорошо сохранившихся перевалов Стены, менее многолюдный, чем популярный Бадалин
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед / ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт - билеты в научно-технический музей бронируются по паспортным данным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
