Трансфер из отель до театра （ красный театр / золотая маска в воде） и обратно

Профессиональная команда доставит вас из отеля в театр и обратно. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь вечерним шоу без забот
Трансфер из отель до театра красный театр / золотая маска в воде У нас есть профессиональная транспортная команда, которая доставит вас в театр, а затем обратно в отель. Мы поможем вам заказать билеты на этот день.

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🎭 Удобный доступ к театру
  • 🕒 Экономия времени
  • 😊 Профессиональная команда
  • 🎟️ Помощь с билетами
Что можно увидеть

  • Красный театр
  • Золотая маска в воде

Описание трансфер

Трансфер из отель до театра красный театр / золотая маска в воде У нас есть профессиональная транспортная команда, которая доставит вас в театр, а затем обратно в отель. Мы поможем вам заказать билеты на этот день. Важная информация: Билеты в театр зависят от места, поэтому перед бронированием обязательно определите, где вы хотите. красный театр - цирк 200/280/380/480/580/880 юань золотая маска в воде 280/380/480/580/880 юань

Цирк каждый день два сеанса Золотая маска в воде Кроме отдыха по вторникам, все нормально каждый день.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красный театр - цирк 200/280/380/480/580/880 юань
  • Золотая маска в воде 280/380/480/580/880 юань
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты Красный театр: 200/280/380/480/880 юаней
  • Билеты Золотая маска в воде: 280/380/480/580/880 юаней
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: Цирк каждый день два сеанса Золотая маска в воде Кроме отдыха по вторникам, все нормально каждый день.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Билеты в театр зависят от места, поэтому перед бронированием обязательно определите, где вы хотите
  • Красный театр - цирк 200/280/380/480/580/880 юань
  • Золотая маска в воде 280/380/480/580/880 юань
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пекина

