Трансфер из отель до театра красный театр / золотая маска в воде У нас есть профессиональная транспортная команда, которая доставит вас в театр, а затем обратно в отель. Мы поможем вам заказать билеты на этот день.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🎭 Удобный доступ к театру
- 🕒 Экономия времени
- 😊 Профессиональная команда
- 🎟️ Помощь с билетами
Что можно увидеть
- Красный театр
- Золотая маска в воде
Цирк каждый день два сеанса Золотая маска в воде Кроме отдыха по вторникам, все нормально каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в театр зависят от места, поэтому перед бронированием обязательно определите, где вы хотите
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
