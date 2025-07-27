Найдено 3 экскурсии в категории « Театральные » в Пекине на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час 1 отзыв Групповая Билеты на шоу акробатики Откройте для себя магию акробатики в Красном театре Пекина. Вас ждут невероятные трюки и световое шоу, а трансфер обеспечит комфортное путешествие Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай «Забронируйте билеты, чтобы увидеть яркое шоу акробатов в Красном театре Пекина» Расписание: Ежедневно в 15:20 и 16:30. $39 за человека Пешая 1 час Билеты Акробатическое шоу в Пекине Проведите вечер в Красном театре, наблюдая за акробатами, исполняющими умопомрачительные трюки и смертельные номера. Вдохновляющее шоу ждёт вас Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай «Предъявите свой контрольный номер и имя в кассе Красного театра за 30 минут до начала шоу, чтобы получить свои билеты» Расписание: Ежедневно в 16:20 и 17:30. $40.17 за билет 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Трансфер из отель до театра （ красный театр / золотая маска в воде） и обратно Начало: В отель центра «Трансфер из отель до театра красный театр / золотая маска в воде У нас есть профессиональная транспортная команда, которая доставит вас в театр, а затем обратно в отель» $30 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Пекина Последние отзывы на экскурсии О Оксана Билеты на шоу акробатики в Красном театре Пекина Отличное представление! Смесь акробатики, кунг-фу, танцев. Длится всего один час, но это очень круто!

Однозначно советую для посещения

