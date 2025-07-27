Групповая
Билеты на шоу акробатики
Откройте для себя магию акробатики в Красном театре Пекина. Вас ждут невероятные трюки и световое шоу, а трансфер обеспечит комфортное путешествие
Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
«Забронируйте билеты, чтобы увидеть яркое шоу акробатов в Красном театре Пекина»
Расписание: Ежедневно в 15:20 и 16:30.
Завтра в 15:20
24 авг в 15:20
$39 за человека
Билеты
Акробатическое шоу в Пекине
Проведите вечер в Красном театре, наблюдая за акробатами, исполняющими умопомрачительные трюки и смертельные номера. Вдохновляющее шоу ждёт вас
Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
«Предъявите свой контрольный номер и имя в кассе Красного театра за 30 минут до начала шоу, чтобы получить свои билеты»
Расписание: Ежедневно в 16:20 и 17:30.
Завтра в 16:20
24 авг в 16:20
$40.17 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из отель до театра （ красный театр / золотая маска в воде） и обратно
Начало: В отель центра
«Трансфер из отель до театра красный театр / золотая маска в воде У нас есть профессиональная транспортная команда, которая доставит вас в театр, а затем обратно в отель»
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
$30 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана27 июля 2025Отличное представление! Смесь акробатики, кунг-фу, танцев. Длится всего один час, но это очень круто!
Однозначно советую для посещения
