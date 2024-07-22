Эта программа идеально подойдёт для тех, кто хочет провести время в красивых и исторически значимых местах.Посёлок Губэй, оформленный под старину, очарует вас своими живописными мостами и традиционными домами.Участок Великой Китайской

стены Симатай, протянувшийся на 5,4 км, впечатлит своей аутентичностью и плотностью сторожевых башен. Трансфер на автомобиле Toyota Corolla и услуги гида включены в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы включают входные билеты и обед. Экскурсию проведёт профессиональный гид из нашей команды

Описание экскурсии

Губэй — это уникальный туристический комплекс в Пекине. Он очаровывает атмосферой южного городка с его живописными мостами, журчащей водой и традиционными домами. Здесь вы сможете погрузиться в мир нематериального наследия Китая, познакомиться с народными обычаями и традициями, а также узнать об истории и культуре.

Участок Симатай — один из самых хорошо сохранившихся и внушительных участков крепости. Он протянулся на 5,4 км и украшен 35 сторожевыми башнями, возвышающимися каждые 140 метров. Такая плотность башен делает этот участок одним из самых укреплённых в оборонительной системе всей стены!

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Corolla

Поездка от центра Пекина до Симатая занимает около 1,5–2 часов

Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: