Эта программа идеально подойдёт для тех, кто хочет провести время в красивых и исторически значимых местах.
Посёлок Губэй, оформленный под старину, очарует вас своими живописными мостами и традиционными домами.
Участок Великой Китайской
Посёлок Губэй, оформленный под старину, очарует вас своими живописными мостами и традиционными домами.
Участок Великой Китайской
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Живописные мосты и традиционные дома Губэя
- 🏯 Уникальный участок Великой Китайской стены
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 📜 Интересные истории и факты от гида
- 🍜 Возможность попробовать местную кухню
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Губэй
- Симатай
- Великая Китайская стена
Описание экскурсии
Губэй — это уникальный туристический комплекс в Пекине. Он очаровывает атмосферой южного городка с его живописными мостами, журчащей водой и традиционными домами. Здесь вы сможете погрузиться в мир нематериального наследия Китая, познакомиться с народными обычаями и традициями, а также узнать об истории и культуре.
Участок Симатай — один из самых хорошо сохранившихся и внушительных участков крепости. Он протянулся на 5,4 км и украшен 35 сторожевыми башнями, возвышающимися каждые 140 метров. Такая плотность башен делает этот участок одним из самых укреплённых в оборонительной системе всей стены!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Corolla
- Поездка от центра Пекина до Симатая занимает около 1,5–2 часов
- Экскурсия проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход Губэй + Великая Китайская стена + фуникулёр туда-обратно — 300 юаней за чел.
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваша команда гидов в Пекине
Дорогие путешественники, меня зовут Юля. Я живу в Пекине и очень хорошо его знаю. Я работала и училась в России и хорошо говорю по-русски. Гиды из моей команды также опытные и свободно владеют русским языком. Я очень рада познакомить вас с Китаем и Пекином и надеюсь принести радость в ваше путешествие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
22 июл 2024
Не забываемые впечатления. Были в путешествие с детьми 10 и 12 лет. Поднимались на фуникулере, но есть и пеший маршрут. Он для крепких ребят и в комфортную погоду.
Прогулка по «старому городу» была ориентирована на детей, все просто и понятно.
Прогулка по «старому городу» была ориентирована на детей, все просто и понятно.
Входит в следующие категории Пекина
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