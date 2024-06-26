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На подступах к воротам этого вожделенного места всегда бывает множество проверок и выстраиваются огромные очереди. У меня и моего двенадцатилетнего внука было ощущение, что сюда съехались местные туристы со всей страны. И только благодаря расторопности нашего многоопытного гида Юлии нам удалось достаточно быстро преодолеть все кардоны и все барьеры. Экскурсия была просто супер!