Экскурсии из центра Пекина

Найдено 8 экскурсий в категории «Из центра» в Пекине на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
241 отзыв
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
82 отзыва
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
6.5 часов
2 отзыва
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    26 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Гид Вася молодец!
  • А
    Андрей
    25 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам и отдельно гиду Наталье за экскурсию. Все было комфортно, удобно и насыщено интересными локациями и фактами из истории
    читать дальше

    Китая и Пекина. Наталья выступила не только как отличный гид, но и как проводник с помощью которого во многом удалось избежать очередей и найти интересные точки для фотосъемок.

  • Л
    Лариса
    25 июня 2024
    Один день в Пекине
    Без экскурсии в "Запретный город" невозможно представить себе ни одну поездку в Пекин. Но следует помнить, что эта экскурсия особенная.
    читать дальше

    На подступах к воротам этого вожделенного места всегда бывает множество проверок и выстраиваются огромные очереди. У меня и моего двенадцатилетнего внука было ощущение, что сюда съехались местные туристы со всей страны. И только благодаря расторопности нашего многоопытного гида Юлии нам удалось достаточно быстро преодолеть все кардоны и все барьеры. Экскурсия была просто супер!

  • Л
    Лариса
    25 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Экскурсия на Великую Китайскую стену оказалась совсем неутомительной, поскольку часть пути мы проделали на фуникулёре. Виды были замечательные, и ясная
    читать дальше

    погода позволила нам сделать великолепные фотографии. Экскурсовод Юлия сопроводила весь наш поход занимательным рассказом. Мой двенадцатилетний внук был в полном восторге. На обратном пути к машине, у подножия стены, Юлия посоветовала нам зайти в очень приятный чайный домик, где можно было купить качественный чай и тут же насладиться этим напитком.

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Один день в Пекине
    Женя Тянь организовал нам 2 экскурсии с гидом Алексеем -"Один день в Пекине" и "Великая Китайская стена". Экскурсии составлены очень
    читать дальше

    грамотно и рационально. Гид Алексей выше всяких похвал! Обладает большими знаниями, хорошо подаёт их, у него большой словарный запас русского языка, к тому же он очень доброжелателен и готов во всём помочь. Спасибо большое за экскурсии! Всем рекомендую!

  • В
    Вячеслав
    24 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Теперь мы тоже были на Китайской стене💪💪💪Очень всё понравилось!!! Ребята молодцы подробно всё рассказали и показали. Было очень интересно!!! Рекомендую данную компанию для выбора экскурсий👍👍👍
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Один день в Пекине
    Наш гид Алексей был очень компетентный. Много и интересно рассказывал. Русский язык знает хорошо. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия была очень интересная. Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    15 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    В первый же день в Китае пошли на экскурсию с Костей - по центру Пекина, по Запретному городу и Императорскому
    читать дальше

    парку. Экскурсии очень понравились: Костя интересно рассказывает об истории города, отвечает на любые вопросы о современной жизни горожан, подсказывает, как, где и что делать, что посмотреть еще. Его русский язык на высоком уровне, абсолютно все понятно. Чувство юмора прекрасное - много смеялись. Костя очень внимательно слушал вопросы и от нашей 8-летней дочери и все ей объяснял. Мы остались довольны его работой, рекомендуем услуги данного экскурсовода.

  • D
    Dmitriy
    12 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на машине мы отправились на
    читать дальше

    экскурсию. В связи с жаркой погодой мы поменяли маршрут. Даже проехались на прокатных велосипедах (арендовал нам их Борис), чтобы не идти долго пешком в сторону автомобильной парковки.

    Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и наВсе понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
    читать дальше

    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
  2. Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
  3. Один день в Пекине
  4. Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
  5. По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Из центра" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 220 до 600. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 370 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам