1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
6.5 часов
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexey26 июня 2024Гид Вася молодец!
- ААндрей25 июня 2024Спасибо организаторам и отдельно гиду Наталье за экскурсию. Все было комфортно, удобно и насыщено интересными локациями и фактами из истории
- ЛЛариса25 июня 2024Без экскурсии в "Запретный город" невозможно представить себе ни одну поездку в Пекин. Но следует помнить, что эта экскурсия особенная.
- ЛЛариса25 июня 2024Экскурсия на Великую Китайскую стену оказалась совсем неутомительной, поскольку часть пути мы проделали на фуникулёре. Виды были замечательные, и ясная
- ООльга24 июня 2024Женя Тянь организовал нам 2 экскурсии с гидом Алексеем -"Один день в Пекине" и "Великая Китайская стена". Экскурсии составлены очень
- ВВячеслав24 июня 2024Теперь мы тоже были на Китайской стене💪💪💪Очень всё понравилось!!! Ребята молодцы подробно всё рассказали и показали. Было очень интересно!!! Рекомендую данную компанию для выбора экскурсий👍👍👍
- ЕЕлена23 июня 2024Наш гид Алексей был очень компетентный. Много и интересно рассказывал. Русский язык знает хорошо. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия была очень интересная. Огромное спасибо.
- ССергей15 июня 2024В первый же день в Китае пошли на экскурсию с Костей - по центру Пекина, по Запретному городу и Императорскому
- DDmitriy12 июня 2024Все понравилось. Оперативно забронировали билеты в запретный город. Борис встретил нас в фойе отеля и на машине мы отправились на
- ЕЕкатерина4 июня 2024Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Из центра»
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