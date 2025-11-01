Трансфер из Пекина к Шилинся. Грандиозная стеклянная площадка «НЛО»

Отправьтесь в каньон Шилинься — заповедник с водопадами, скалами и ущельями всего в паре часов от Пекина.
Здесь вас ждёт самая большая в мире стеклянная смотровая площадка, парящая над пропастью на
Описание трансферОднодневная экскурсия в живописное ущелье Шилинься — это возможность увидеть одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей недалеко от Пекина. Вы проедете из столицы в национальный парк, где находятся каменные каньоны, водопады, ущелья и знаменитая стеклянная смотровая площадка. Шилинься — природный заповедник класса 4A, раскинувшийся на 12 квадратных километрах. Местный ландшафт называют «каменным лесом» — за фантастические скальные образования, напоминающие острые пики. Среди пейзажей — девять водопадов, восемнадцать природных бассейнов, смотровые платформы, мосты и тропы, которые соединяют разные уровни ущелья. Путь по ущелью — это не только прогулка по живописной долине, но и возможность почувствовать, как сочетаются красота и сила северного Китая с мягкостью и поэтичностью южного пейзажа. Главная точка маршрута — стеклянная смотровая площадка НЛО, нависающая над скалой на 32,8 метра. Её конструкция сделана из космических материалов: титана, стали, сверхпрочного троса и стекла. Площадка площадью 415 м² признана самой большой в мире среди подобных сооружений и даже превосходит по длине знаменитый стеклянный мост в Гранд-Каньоне. Отсюда открывается головокружительный панорамный вид на каньон и окружающие горы — зрелище, которое невозможно забыть.
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
М
Максим
1 ноя 2025
Погуляли по прекрасному парку, от самой площадки ожидали большего, но доплатив, нас отвезли еще на стеклянный мост, минут 20 от площадки, мост впечатлил больше, спасибо большое организаторам, что пошли нам на встречу и мы в одной экскурсии совместили две, остались очень довольны
Л
Любовь
9 окт 2025
Спасибо! Хороший трансфер. Водитель приехал вовремя, доставил с комфортом, купил билеты, дождался нас и вернул в город в нужную нам локацию. Объяснялись с помощью переводчика, все было понятно.
