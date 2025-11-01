Трансфер из Пекина к Шилинся. Грандиозная стеклянная площадка «НЛО»

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Здесь вас ждёт самая большая в мире стеклянная смотровая площадка, парящая над пропастью на читать дальше 32 метра.



Пейзажи словно сошли с полотен художников — фантастические скалы, водные каскады и природные бассейны.



Прогулка по этому каньону подарит одновременно — острые ощущения, умиротворение и, конечно, виды, которые останутся с вами надолго. Отправьтесь в каньон Шилинься — заповедник с водопадами, скалами и ущельями всего в паре часов от Пекина.Здесь вас ждёт самая большая в мире стеклянная смотровая площадка, парящая над пропастью на

Описание трансфер Однодневная экскурсия в живописное ущелье Шилинься — это возможность увидеть одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей недалеко от Пекина. Вы проедете из столицы в национальный парк, где находятся каменные каньоны, водопады, ущелья и знаменитая стеклянная смотровая площадка. Шилинься — природный заповедник класса 4A, раскинувшийся на 12 квадратных километрах. Местный ландшафт называют «каменным лесом» — за фантастические скальные образования, напоминающие острые пики. Среди пейзажей — девять водопадов, восемнадцать природных бассейнов, смотровые платформы, мосты и тропы, которые соединяют разные уровни ущелья. Путь по ущелью — это не только прогулка по живописной долине, но и возможность почувствовать, как сочетаются красота и сила северного Китая с мягкостью и поэтичностью южного пейзажа. Главная точка маршрута — стеклянная смотровая площадка НЛО, нависающая над скалой на 32,8 метра. Её конструкция сделана из космических материалов: титана, стали, сверхпрочного троса и стекла. Площадка площадью 415 м² признана самой большой в мире среди подобных сооружений и даже превосходит по длине знаменитый стеклянный мост в Гранд-Каньоне. Отсюда открывается головокружительный панорамный вид на каньон и окружающие горы — зрелище, которое невозможно забыть.

