1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ТТатьяна1 июня 2024Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
- EEkaterina21 мая 2024Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
- ЛЛюдмила20 мая 2024Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.
- AAlina18 мая 2024Благодарим Петра за удивительное погружен е в культуру и историю великой страны! Петр ответил на все наши вопросы, рассказал не только историю стены, но и множество интересных фактов о стране и народе. Благодарим! Мы обязательно вернемся!
- KKseniia15 мая 2024Экскурсия «Путешествие до Мутяньюй - и обратно» посетили 12 мая. Хотим выразить благодарность Петру за замечательную, профессионально организованную экскурсию. Это лучший
- ЮЮлия8 мая 2024Мы ездили в город Губей и китайскую стену с гидом Василием. Отличное знание языка, интересная беседа на любые темы на всем протяжении экскурсии.
- ВВадим8 мая 2024Великолепно организованная экскурсия. Гид Давид, прекрасно говорит на русском, знает тему. Отличный водитель. Три экскурсии который он провел нам позволили понять менталитет народа, полностью погрузиться в его историю и увидеть потрясающие места.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Необычные»
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