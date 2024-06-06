Необычные экскурсии по Пекину

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Познавательный шопинг-тур в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$150 за всё до 5 чел.
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину! Провели с ним два дня. Русский, к сожалению, не идеальный,
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    пришлось немного привыкать, но мы адаптировались быстро и все прошло на ура. Мы не замечали в какой момент что оплачивается, все было очень четко и пунктуально. Маршрут гибко подстраивал под наши хотелки. Лишнего не тулил, а если хотели что то нестандартное (например, мы поменяли посещение цирка на посещение Национального центра исполнительских искусств), то сделал все возможное, чтобы помочь удаленно купить нам билеты, привезти на место и еще проконтролировал, что мы точно вернулись обратно в отель. И может быть рассказ про сами достопримечательности и был достаточно краток, но на все вопросы отвечал. А еще для меня конкретно, было очень приятно поговорить и получить ответы на житейские вопросы от человека, который там живет, без всяких туристических баек, которыми так любят "кормить" приезжих. Отдельно хочу отметить наличие чувства юмора у Бориса. Это так важно уметь посмеяться вместе. Далеко не у всех это получается. А мы постоянно с ним ржали. Это были очень позитивные и увлекательные дни! Пекин прекрасен! Масса впечатлений и все восторженные! Город удивил позитивной энергетикой и очень, очень, очень доброжелательными и отзывчивыми людьми! Спасиииибоооо!!!!

    Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!Могу только горячо порекомендовать Бориса как гида и спутника по Пекину!
  • E
    Ekaterina
    21 мая 2024
    Шопинг-экскурсия в Пекине
    Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.
  • A
    Alina
    18 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Благодарим Петра за удивительное погружен е в культуру и историю великой страны! Петр ответил на все наши вопросы, рассказал не только историю стены, но и множество интересных фактов о стране и народе. Благодарим! Мы обязательно вернемся!
  • K
    Kseniia
    15 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Экскурсия «Путешествие до Мутяньюй - и обратно» посетили 12 мая. Хотим выразить благодарность Петру за замечательную, профессионально организованную экскурсию. Это лучший
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    гид!!! Во врем дороги до Стены, Петр нам рассказывал интересные исторические факты, много фактов о культуре, традициях Китая. Он прекрасно владеет русским языком. Наше путешествие проходило 2 взрослых и 4 детей, он все заранее организовал (машина, билеты). Мы без очереди поднялись на фуникулере, на Стене он нас тоже сопровождал (не все гиды поднимаются наверх). Прогуливаясь по стене мы слушали интересные факты, фотографировались. Спускались вниз на санях. Рекомендую всем как взрослым, так и детям. Не страшно, но очень весело. Петр нам не только прекрасно организовал экскурсию, но и помогал нам во время нашего путешествия (организовал трансфер в аэропорт ночной рейс был, купил билеты на акробатическое шоу, билеты на смотровую в Шанхае). Если выбираете гида, остановите свой выбор на Петре, вы не пожалеете. Мы с 4 детьми прочувствовали все его доброе человеческое отношение к людям. Он профессионал своего дела - очень богатые знания истории.

  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Мы ездили в город Губей и китайскую стену с гидом Василием. Отличное знание языка, интересная беседа на любые темы на всем протяжении экскурсии.
  • В
    Вадим
    8 мая 2024
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Великолепно организованная экскурсия. Гид Давид, прекрасно говорит на русском, знает тему. Отличный водитель. Три экскурсии который он провел нам позволили понять менталитет народа, полностью погрузиться в его историю и увидеть потрясающие места.
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
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  3. Путешествие до Мутяньюй - и обратно
  4. Шопинг-экскурсия в Пекине
  5. Запретный город, пешеходная улица и китайский цирк
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  2. Площадь Тяньаньмэнь
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
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