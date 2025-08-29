Описание трансферНаш трансфер поможет вам доехать до главной достопримечательности Китая без стресса и забот. Наши автомобили — современные и чистые. В салоне вас будет ждать свежая бутилированная вода, а для удобства можно включить музыку. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, так что вы сможете сосредоточиться только на впечатлениях и наслаждаться поездкой. Важная информация: Что вас ожидает * Наш водитель заберёт вас в центре Пекина * Дорога до места назначения займёт 1 час * У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены — Юйюнгуань или Мутяньюй * После водитель отвезёт вас обратно
в отель центра время можно с туристам договариться
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отель центра
Завершение: В отель или какое место в центре
Когда и сколько длится?
Когда: в отель центра время можно с туристам договариться
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Что вас ожидает
- Наш водитель заберёт вас в центре Пекина
- Дорога до места назначения займёт 1 час
- У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены - Юйюнгуань или Мутяньюй
- После водитель отвезёт вас обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
29 авг 2025
Спасибо Жене. Ч и водителю за хорошую организацию и проведение экскурсий, за помощь в приобретении билетов на мероприятия и пунктуальность. Все прошло на высшем уровне. Однозначно рекомендую. Обращайтесь смело, не пожалеете.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
$161
$178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
$120 за человека