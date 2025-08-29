Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Женя Ваш гид в Пекине Написать вопрос Индивидуальный трансфер Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера Когда в отель центра время можно с туристам договариться 10% Скидка на заказ 169 выгода $16.90 $152.10 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Наш трансфер поможет вам доехать до главной достопримечательности Китая без стресса и забот. Наши автомобили — современные и чистые. В салоне вас будет ждать свежая бутилированная вода, а для удобства можно включить музыку. Мы гарантируем высокий уровень сервиса, так что вы сможете сосредоточиться только на впечатлениях и наслаждаться поездкой. Важная информация: Что вас ожидает * Наш водитель заберёт вас в центре Пекина * Дорога до места назначения займёт 1 час * У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены — Юйюнгуань или Мутяньюй * После водитель отвезёт вас обратно

в отель центра время можно с туристам договариться Выбрать дату

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: В отель центра Завершение: В отель или какое место в центре Когда и сколько длится? Когда: в отель центра время можно с туристам договариться Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Что вас ожидает

Наш водитель заберёт вас в центре Пекина

Дорога до места назначения займёт 1 час

У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены - Юйюнгуань или Мутяньюй

После водитель отвезёт вас обратно Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.