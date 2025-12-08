Посетите знаменитый участок Великой Китайской стены Бадалин в сопровождении русскоязычного гида.
Тур включает прогулку по стене, осмотр горных пейзажей и остановку у олимпийских объектов «Птичье гнездо» и «Водный куб».
Описание экскурсии
Знакомство со стеной
Экскурсия начинается с посещения участка Великой Китайской стены Бадалин, построенного при династии Мин. Этот участок представляет интерес своей архитектурой и историческим значением. Вы сможете прогуляться по стене и осмотреть окружающие горные пейзажи.
Дополнительные возможности
Для подъема на стену доступна канатная дорога (оплачивается дополнительно). На участке стены можно увидеть особенности фортификационного сооружения и сделать фотографии с различных точек.
Завершение программы
На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка у Олимпийского парка для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб». Эти объекты представляют современную архитектуру Пекина. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт или его копию.
- Рекомендуется удобная спортивная обувь и одежда по сезону.
- Подъем по стене требует умеренной физической подготовки.
- Дети до 6 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- Рекомендуется взять с собой: удобную спортивную обувь, головной убор, легкую куртку или дождевик, солнцезащитный крем, питьевую воду, наличные юани.
- Запрещено брать с собой: большие чемоданы, громоздкий багаж, легковоспламеняющиеся и опасные предметы, домашних животных, алкогольные напитки и запрещенные вещества.
- Точное время и место встречи подтверждаются за день до экскурсии.
10:00 – Встреча у выхода С станции метро Бэйтучэн (линия 8/10) или в другом заранее согласованном месте. 11:30 – Прибытие к Великой китайской стене в Бадалине, прогулка и свободное время около 4 часов. (По желанию: канатная дорога или сани, оплачивается отдельно).15:30 – Сбор и выезд обратно в Пекин. 16:50 – Фотопауза у Олимпийского парка, возможность сделать снимки «Птичьего гнезда» и «Водного куба».17:00 – Завершение тура, возвращение к станции метро Бэйтучэн или другое согласованное мес
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Бадалин
- Олимпийский парк Пекина
- Стадион «Птичье гнездо»
- Аквацентр «Водный куб»
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Дорожные сборы и парковка
- Услуги гида
- Входные билеты на Великую китайскую стену
Что не входит в цену
- Канатная дорога или сани на стене.
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Бэйтучэн (Beitucheng), выход C, линии 8/10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
