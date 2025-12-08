Знакомство со стеной

Экскурсия начинается с посещения участка Великой Китайской стены Бадалин, построенного при династии Мин. Этот участок представляет интерес своей архитектурой и историческим значением. Вы сможете прогуляться по стене и осмотреть окружающие горные пейзажи.

Дополнительные возможности

Для подъема на стену доступна канатная дорога (оплачивается дополнительно). На участке стены можно увидеть особенности фортификационного сооружения и сделать фотографии с различных точек.

Завершение программы

На обратном пути в Пекин предусмотрена остановка у Олимпийского парка для осмотра стадиона «Птичье гнездо» и аквацентра «Водный куб». Эти объекты представляют современную архитектуру Пекина. Важная информация: